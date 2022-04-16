Украинские биатлонистки призвали не исключать натурализованную россиянку Абрамову из сборной

Об этом сообщает Biathlon.com.ua со ссылкой на письмо Валерии Дмитренко, Анны Кривонос, Надежды Белкиной, Юлии Журавок и Кристины Дмитренко в адрес министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

В своем обращении спортсменки заявили, что формальным поводом для отстранения Абрамовой стала ее поездка в Россию на фоне политической ситуации с Украиной. Ранее сообщалось, что Абрамова и еще две натурализованных россиянки — Екатерина Бех и Оксана Москаленко — были исключены из украинской команды, так как не выполнили критерии отбора в сборную.

«Ольга Абрамова приобрела украинское гражданство 10 лет назад и с тех пор преданно работала во славу отечественного спорта. Победы и призовые места на этапах Кубка мира и Кубка IBU, летних чемпионатах мира и чемпионатах Европы позволяли многократно поднимать флаг Украины в честь немалых спортивных достижений Ольги Абрамовой.



Действительно, по семейным обстоятельствам Абрамова отправилась в Россию, что стало формальным основанием ее освобождения и невозможности в дальнейшем представлять команду на соревнованиях высокого уровня. Однако можем ли мы обвинять мать, которая в критический момент улетела к малолетнему ребенку? Должны ли мы формальностью подменять человечность?» — говорится в письме.