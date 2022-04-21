Чемпиона мира по биатлону Волкова признали виновным в нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 21 апреля. Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете Алексей Волков признан виновным в нарушении антидопинговых правил за употребление фенотерола в марте 2013 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Волков заявил об использовании беротека, содержащего фенотерол, но не имел разрешения на терапевтическое использование фенотерола.

Две пробы, взятые у Волкова во время чемпионата России по биатлону, проходившего в марте 2013 года, были отправлены в московскую антидопинговую лабораторию для тестирования. Московская лаборатория сообщила, что образцы дали отрицательный результат на запрещенные вещества. Однако записи в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что оба образца дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол, притом процедура подтверждения не проводилась.

Волков признал нарушение в связи с использованием им беротека в марте 2013 года. Результаты биатлониста на чемпионате России 2013 года, где он завоевал три серебряные медали, аннулированы. Спортсмену предстоит отбыть дисквалификацию сроком в два года. Он завершил карьеру в сезоне-2019/20.

Волков является чемпионом мира 2017 года в эстафете и семикратным чемпионом Европы. Вместе с Евгением Устюговым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным Волков стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх 2014 года в Сочи. В октябре 2021 года Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Устюгова, а также обладательницу золотой медали Олимпиады 2010 года Светлану Слепцову за нарушение антидопинговых правил.