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15:05 (мск), источник: ТАСС

Чемпиона мира по биатлону Волкова признали виновным в нарушении антидопинговых правил

Результаты биатлониста на чемпионате России 2013 года аннулированы, спортсмен получил дисквалификацию сроком в два года.

Зимняя олимпиада
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 21 апреля. Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете Алексей Волков признан виновным в нарушении антидопинговых правил за употребление фенотерола в марте 2013 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Волков заявил об использовании беротека, содержащего фенотерол, но не имел разрешения на терапевтическое использование фенотерола.

Две пробы, взятые у Волкова во время чемпионата России по биатлону, проходившего в марте 2013 года, были отправлены в московскую антидопинговую лабораторию для тестирования. Московская лаборатория сообщила, что образцы дали отрицательный результат на запрещенные вещества. Однако записи в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что оба образца дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол, притом процедура подтверждения не проводилась.

Волков признал нарушение в связи с использованием им беротека в марте 2013 года. Результаты биатлониста на чемпионате России 2013 года, где он завоевал три серебряные медали, аннулированы. Спортсмену предстоит отбыть дисквалификацию сроком в два года. Он завершил карьеру в сезоне-2019/20.

Волков является чемпионом мира 2017 года в эстафете и семикратным чемпионом Европы. Вместе с Евгением Устюговым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным Волков стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх 2014 года в Сочи. В октябре 2021 года Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Устюгова, а также обладательницу золотой медали Олимпиады 2010 года Светлану Слепцову за нарушение антидопинговых правил.

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором должны быть рассмотрены апелляции российских спортсменов, пройдет 4—6 мая 2022 года. В случае, если CAS не примет апелляцию Устюгова, команда будет лишена золотых наград и сборная России потеряет первое место в медальном зачете Игр.

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