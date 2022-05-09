В российском биатлоне снова поторопились с выбором тренеров. Все придется начинать сначала?
Кубок мира (биатлон)
Порочная практика, когда сначала назначаются тренеры, а потом выбирается президент федерации, снова продолжена.
Порочная практика, когда сначала назначаются тренеры, а потом выбирается президент федерации, снова продолжена.
Если в грядущем зимнем сезоне и есть какие-то плюсы, то это абсолютная ненужность какой-либо спешки. Сезон послеолимпийский, на чемпионат мира и этапы Кубка нас с высокой долей вероятности все равно не пустят. Самое время спокойно выстраивать новую команду. С опорой на ветеранов Пекина-2022 (из них пока никто не объявлял о завершении карьеры), создавать коллектив, который будет готовиться к следующей Олимпиаде.
Тут кстати и выборы нового главы федерации на ближайший цикл. Они должны состояться в Москве в конце июня, кандидатов двое — действующий президент Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. Логично было бы, чтобы именно после этих выборов и была сформирована новая команда. Но все будет иначе.
Подготовка в биатлоне традиционно стартует уже в мае. А потому Майгуров уже назвал имена новых тренеров. Женскую команду будут готовить Михаил Шашилов и Артем Истомин, мужскую — Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Как и в прошлом году, речь идет о работе двух групп параллельными курсами.
Имена главного и старших тренеров пока не называются. Тут, скорее всего, многое будет зависеть от международной ситуации. Если на главные мировые старты нас действительно не пустят, то и главный тренер не нужен. А если пустят — никогда не поздно его назначить.
В мужской команде с тренерским составом нет и не может быть никаких вопросов. В олимпийском сезоне Каминский и Башкиров доказали, что могут не только эффективно готовить свои группы, но и нормально взаимодействовать между собой. Эти специалисты — идеальный пример взрослых, взвешенных отношений между профессионалами. Несмотря на некоторые и вполне естественные разногласия, они сумели пройти сезон без единого открытого конфликта. Продолжение их работы — абсолютно логичное решение.
А вот с женской сборной не все так просто. Против Шашилова по ходу сезона было сломано немало копий. Истомин — молодой специалист вообще без опыта руководящей работы. И если в роли его помощника действительно закрепится Виталий Норицын, то это удивительно. Ведь тот же Норицын, который готовил к сезону Кристину Резцову, куда опытней и титулованней, хотя тоже молод. С какой стати он согласен работать под Истоминым?
А есть ведь еще опытнейшие Александр Касперович и Андрей Падин. Оба завершили работу за границей и теоретически могли бы усилить нашу сборную. Но пока места в штабе им не нашлось. Не исключено, что только до выборов президента федерации.
Самое удивительное, что все это мы уже проходили буквально пару лет назад. Тогда Майгуров победил на выборах Владимира Драчева, и спустя год в отставку ушел главный тренер Валерий Польховский. Каминского и Шашилова тоже назначал еще Драчев, и с этим было немало проблем. Так зачем теперь наступать на те жа грабли?
Подготовка биатлонистов действительно стартует в мае, так что тренеров необходимо назначить уже в апреле. А вот выборы президента федерации традиционно проходят в начале лета. Отсюда и тайм-гэп, который из раза в раз становится поводом для разногласий.
Но ведь ближайший сезон точно будет особенным. Лидеры команды наверняка с благодарностью откликнулись бы на предложение первый восстановительный сбор провести самостоятельно. Все устали после Олимпиады, а никакой спешки точно нет. Даже если мы попадаем на чемпионат мира, впереди куча времени для подготовки.
В то же время теперь четверка тренеров в довольно подвешенном состоянии. Если выборы выигрывает условный Нуждов, в засаде сидят как минимум двое опытных специалистов — Падин и Касперович. Ничто не мешает новому президенту позвать их в сборную. Либо на позиции старшего и главного тренеров, либо вместо кого-то из старичков. Начинать работать в условиях такой неопределенности — незавидная участь. Но, похоже, иного выбора в нашем биатлоне у тренеров просто нет.
Наталья Марьянчик