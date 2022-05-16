Стали известны составы групп сборной России по биатлону на новый сезон

В группу старшего тренера мужской команды Юрия Каминского вошли Эдуард Латыпов, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин. В группе Сергея Башкирова к новому сезону будут готовиться Александр Логинов, Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Василий Томшин и Максим Цветков.
Под руководством старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова будут работать Владислава Гаврилова, Анна Григорьева, Ирина Казакевич, Алина Кудисова, Полина Плюснина, Анна Старовойтова, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко (Мекрюкова); резерв — Анастасия Батманова, Тамара Дербушева.
В группу Артема Истомина включены Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Даниил Серохвостов, Карим Халили.