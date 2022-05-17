Антон Смольский сравнил отстранение от этапов Кубка мира с коронавирусом

"Я был настроен бороться за позицию в топ-10 по итогам сезона и чувствовал в себе силы для этого. Это неприятный момент. Могу сравнить его с тем, когда заболел коронавирусом. Столько работы проделано, а возможности выступать нет. Схожие ощущения. Но в тот момент я действительно находился в очень хорошей форме.

Вся мужская команда в прошлом сезоне очень сильно добавила. Мы видели это на этапах Кубка мира. Там же случился долгожданный подиум в мужской эстафете — это, бесспорно, шаг вперёд. Хочется, чтобы мы с парнями прогрессировали и дальше, продолжали радовать болельщиков. После наших успехов в гонках Кубка мира соперники стали проявлять к нам больший интерес.