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19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Антон Смольский сравнил отстранение от этапов Кубка мира с коронавирусом

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке, биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский рассказал, как воспринял решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить россиян и белорусов от международных стартов.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

"Я был настроен бороться за позицию в топ-10 по итогам сезона и чувствовал в себе силы для этого. Это неприятный момент. Могу сравнить его с тем, когда заболел коронавирусом. Столько работы проделано, а возможности выступать нет. Схожие ощущения. Но в тот момент я действительно находился в очень хорошей форме.

Вся мужская команда в прошлом сезоне очень сильно добавила. Мы видели это на этапах Кубка мира. Там же случился долгожданный подиум в мужской эстафете — это, бесспорно, шаг вперёд. Хочется, чтобы мы с парнями прогрессировали и дальше, продолжали радовать болельщиков. После наших успехов в гонках Кубка мира соперники стали проявлять к нам больший интерес.

Мы тренировались на установках с первой по пятую согласно позиции в Кубке наций и чувствовали внимание с их стороны. Это тоже мотивировало«, — приводит слова Смольского “Беларусь сегодня”.

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