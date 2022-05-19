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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК перераспределил медали Игр-2014 после дисквалификации Зайцевой

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте объявил о перераспределении наград и занятых мест в соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, учитывая аннулирование результатов россиянки Ольги Зайцевой.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) провел пересчет баллов гонок Кубка мира в сезоне-2013/14 с учетом аннулирования результатов Зайцевой, которая была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

«Решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительного совета МОК после дисквалификации ряда спортсменов и соответствующей корректировки результатов их соревнований участвующими международными федерациями», — говорится в сообщении.

После дисквалификации Зайцевой серебро российский команды в эстафете 4×6 км на Играх-2014 в Сочи перейдет к сборной Норвегии, бронзовые награды достанутся представительницам Чехии. Золото осталось у сборной Украины. Четвертое место россиян в смешанной биатлонной эстафете 4×8 км в Сочи переходит к команде Словакии. Сборная Франции становится пятой, украинцы — шестыми. Тройку призеров составили команды Норвегии, Чехии и Италии.

Также из-за дисквалификации британского легкоатлета Чиджинду Уджа были пересмотрены результаты в мужской эстафете 4×100 м в Токио-2020, где сборная Великобритании завоевала серебряные медали. Второе место перешло к канадцам, третье — к китайцам. Золото осталось у итальянцев.

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