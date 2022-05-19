МОК перераспределил медали Игр-2014 после дисквалификации Зайцевой

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) провел пересчет баллов гонок Кубка мира в сезоне-2013/14 с учетом аннулирования результатов Зайцевой, которая была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

«Решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительного совета МОК после дисквалификации ряда спортсменов и соответствующей корректировки результатов их соревнований участвующими международными федерациями», — говорится в сообщении.

После дисквалификации Зайцевой серебро российский команды в эстафете 4×6 км на Играх-2014 в Сочи перейдет к сборной Норвегии, бронзовые награды достанутся представительницам Чехии. Золото осталось у сборной Украины. Четвертое место россиян в смешанной биатлонной эстафете 4×8 км в Сочи переходит к команде Словакии. Сборная Франции становится пятой, украинцы — шестыми. Тройку призеров составили команды Норвегии, Чехии и Италии.