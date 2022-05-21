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22:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик дебютирует в биатлоне

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и тренер сборной Польши по биатлону 39-летняя Юстина Ковальчик впервые в своей карьере примет участие в соревнованиях по биатлону, сообщает Langrenn.

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Источник: AP 2022

В воскресенье, 22 мая, Ковальчик выступит на турнире Biathlon for All в Закопане (Польша). Участники пробегут 2 км, стреляя из лазерных винтовок.

Ковальчик завершила карьеру в лыжных гонках после чемпионата мира в 2019 году. После рождения сына Хьюго в сентябре 2021 года бывшая лыжница во второй раз будет принимать участие в соревнованиях. В феврале она заняла второе место в забеге.

За свою карьеру Ковальчик выиграла пять олимпийских медалей, в том числе две золотые на четырёх Играх (Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхёнчхан-2018). У неё восемь медалей чемпионатов мира, из которых две золотые. Ковальчик участвовала в девяти чемпионатах мира: первый раз в Валь-ди-Фьемме в 2003 году, последний — в Зеефельде в 2019 году.

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