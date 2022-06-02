Российский биатлонист дал совет о допинге юным спортсменам

Атлет напомнил об индивидуальной ответственности каждого за собственные действия, а также дал совет в любой сложной ситуации обращаться к родителям. «Даже мама и папа не из спорта прекрасно понимают, что такое допинг», — сказал Халили.

Спортсмен также рекомендовал юным атлетам отказаться от применения запрещенных препаратов. «Ты можешь обмануть всех соперников, но себя не обманешь. Посмотришь потом на свою медаль, и тебя будет тревожить, что ты добыл ее в нечестной борьбе», — добавил Халили.