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12:05 (мск), источник: Sport24

Биатлонистка Миронова (призер Олимпиады) стала жертвой косметолога. Ей испортили лицо — приходится ходить в маске

До этого переболела ветрянкой.

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Источник: Sport24

Самое страшное для каждого из спортсменов в межсезонье — выпасть из тренировочного процесса. Тем не менее совсем обойтись без сбоев могут не все. Призер Олимпийских игр Светлана Миронова прямо сейчас — самый невезучий зимник. Начать готовиться к новому сезоне у нее пока получается с трудом.

В мае биатлонистка заболела ветрянкой. И легко Мироновой точно не пришлось: чем ты старше, тем сложнее переносится заболевание. Светлане в этом году исполнилось 28 лет.

После выздоровления настроение спортсменки не улучшилось. В кафе ей пришлось отказать в совместной фотографии ребятам, которые угостили ее напитком. Причина оказалась очень уважительной.

Поход к косметологу в любимый салон для Мироновой закончился ожогами на коже лица, которая особенно чувствительна у любого человека. Биатлонистке вернули деньги, но это ее никак не утешает. Все, что нужно одному из топов национальной команды — здоровое лицо.

Миронова посоветовала своим фанатам тщательнее подходить к выбору специалистов. Они же поддержали ее, пожелав здоровья.

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