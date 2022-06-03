Биатлонистка Миронова (призер Олимпиады) стала жертвой косметолога. Ей испортили лицо — приходится ходить в маске

Самое страшное для каждого из спортсменов в межсезонье — выпасть из тренировочного процесса. Тем не менее совсем обойтись без сбоев могут не все. Призер Олимпийских игр Светлана Миронова прямо сейчас — самый невезучий зимник. Начать готовиться к новому сезоне у нее пока получается с трудом.

В мае биатлонистка заболела ветрянкой. И легко Мироновой точно не пришлось: чем ты старше, тем сложнее переносится заболевание. Светлане в этом году исполнилось 28 лет.

После выздоровления настроение спортсменки не улучшилось. В кафе ей пришлось отказать в совместной фотографии ребятам, которые угостили ее напитком. Причина оказалась очень уважительной.

Поход к косметологу в любимый салон для Мироновой закончился ожогами на коже лица, которая особенно чувствительна у любого человека. Биатлонистке вернули деньги, но это ее никак не утешает. Все, что нужно одному из топов национальной команды — здоровое лицо.