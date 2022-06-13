Совет СБР пожаловался на президента организации Майгурова в прокуратуру

Председатель президиума совета СБР Александр Еслев по поручению членов президиума Андрея Волкова, Владимира Страхова, Сергея Федотова, Сергея Перевощикова и Валерия Польховского просит правоохранителей проверить Майгурова по факту самоуправства, нецелевого расходования средств и других действий.

"По нашему мнению, в действиях Майгурова присутствуют признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств, утверждения финансовых документов (бюджета, смет расходов, положений оплаты командировочных расходов, фонда оплаты труда).

Поступающие в бюджет СБР многомиллионные денежные средства от спонсоров и Министерства спорта РФ расходуются Майгуровым без утверждения советом СБР и, по нашему мнению, тратятся не по назначению. Майгуров, являясь единоличным исполнительным органом СБР, систематически игнорирует и не выполняет законные решения постоянно действующего руководящего органа СБР — совета.