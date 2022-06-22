СБР ждут супервыборы. Кто после них будет править в нашем биатлоне?

В последние годы выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) — настоящий триллер. Особенно на фоне других российских федераций, где зачастую представлен один безальтернативный кандидат. В 2018 году выборы президента СБР проходили в три тура. Они затянулись почти на целый день, и в итоге Владимир Драчев в напряженной борьбе обошел Виктора Майгурова. Не исключено, что в этот раз борьба двух кандидатов вновь затянется до позднего вечера. Майгурову и Алексею Нуждову надо по-прежнему набрать ⅔ голосов делегатов отчетно-выборной конференции. Выборы состоятся 23 июня в Олимпийском комитете России.

Олимпийский цикл на двоих

Четыре года назад победа Драчева была сенсационной. Майгуров шел на выборы при поддержке Михаила Прохорова, имел богатый управленческий опыт (четыре года был первым вице-президентом IBU, входил в состав правления СБР с 2012-го). Драчев был депутатом Госдумы, возглавлял Федерацию биатлона Ленинградской области. Его рассматривали как крепкого хозяйственника, который наведет порядок в федерации, наладит взаимодействие с регионами и повысит результаты сборной.

Получилось, пожалуй, только третье. Россия впервые за 12 лет выиграла золото чемпионата мира в личной мужской гонке (Александр Логинов на ЧМ-2020), а также два года подряд сохраняла максимальную квоту у мужчин и женщин. Однако за два года во главе СБР четырехкратный чемпион мира потерял доверие, по крайней мере внутри правления организации. Семеро из девяти представителей проголосовали за созыв внеочередной конференции «в связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившейся кризисной ситуации». Кризис — это серьезные долги перед IBU (называются суммы от € 0,5 млн до € 1 млн) и, как следствие, тупиковая ситуация с восстановлением СБР в правах в международной организации, а также управленческий хаос. Главных тренеров сборной утвердили только с третьего раза, исполнительный директор Сергей Голиков был отстранен от полномочий, а члены правления не стеснялись заявлять СМИ, что президент «просто не тянет управление спортом высших достижений».

Владимир Драчев | Источник: Спорт-Экспресс

При этом Драчев не готов был покидать свой пост. Он называл созыв внеочередной конференции незаконным и даже рассылал в регионы письма с призывом ее бойкотировать. Его сторонники были уверены, что в Химках регионы вновь поддержат его — на тот момент главе СБР хватило бы голосов 17−18 делегатов, чтобы внеочередные выборы не проводились. Все изменилось буквально за несколько дней до решающей даты. По сообщениям СМИ, Драчев встречался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, после чего отменил пресс-конференцию, посвященную выборам президента СБР. В итоге он приехал на выборы и уступил свое кресло Майгурову.

С тех пор прошло почти два года. Скандалов вокруг СБР стало значительно меньше, а результаты спортсменов немного повысились. Главный старт четырехлетия и вовсе внушал оптимизм. В Пекине-2022 наши биатлонисты завоевали четыре медали — три в эстафетах (серебро у женщин, бронза у мужчин и в миксте) и одну в индивидуальной гонке (третье место Латыпова в гонке преследования). Сюда стоит добавить два обидных четвертых места Максима Цветкова и долгожданное появление лидера женской сборной Кристины Резцовой (скорее вопреки, учитывая, что она готовилась не со сборной). Также командой Майгурова была разработана и уже реализуется программа развития биатлона в нашей стране до 2026 года, а сам функционер получил высокие оценки от руководства нашего спорта.

Мы полностью удовлетворены взаимоотношениями с СБР, реализовали несколько партнерских проектов, в том числе тренерский образовательный, который мы проводим в Сочи. Я не даю оценки предыдущему руководству. Просто констатирую тот факт, что у нас стало больше точек соприкосновения. Надеюсь, это принесет пользу для спортсменов. Станислав Поздняков Глава ОКР

После всего это многие думали, что Майгуров легко переизберется на полноценный четырехлетний срок. Но у него нашелся серьезный конкурент — поучаствовать в выборах решил вице-президент СБР, глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Оба кандидата готовы серьезно увеличить бюджет

Нуждов объяснил свое выдвижение тем, что он проработал два года под руководством Майгурова и смог сделать вывод о реалистичности его предвыборных обещаний. Вице-президент и его сторонники считают, что Майгуров оказывал слабую поддержку регионам (в июле 2020 года он говорил о 30 миллионах в год, а «на деле выделяет не более 10−11»), а также злоупотребляет своими служебными полномочиями (высокие зарплаты себе и своему аппарату, игнорирование позиций совета и правления СБР при принятии ключевых решений, фальсификация документов). Дошло даже до жалобы в прокуратуру, которую помимо Нуждова подписали Андрей Волков, Владимир Страхов, Сергей Федотов, Сергей Перевощиков и Валерий Польховский. Последнего Майгуров назначил на позицию главного тренера в сезоне-2020/21 (Драчев был против). Правда, перед олимпийским сезоном Польховский покинул команду. Официально — по состоянию здоровья.

Майгуров хочет подать встречный иск о защите чести и достоинства против всех членов совета, подписавших письмо. Он считает, что это грязный элемент предвыборный борьбы, который принесет ему дополнительные голоса на выборах.

В случае победы на выборах Майгуров обещает увеличить бюджет организации до 228,9 миллиона рублей (в мае он говорил, что бюджет составляет порядка 150 миллионов.) Из них 79 миллионов планируется потратить на сборные команды России, 52,7 миллиона — на программу развития «Биатлон-2026», которая включает поддержку регионов (35 миллионов). На организацию соревнований планируется направить 42 миллиона, содержание аппарата СБР — 46 миллионов. В резервный фонд будет поступать 5% от доходов.

Виктор Майгуров | Источник: Спорт-Экспресс

Нуждов, в свою очередь, предлагает увеличить бюджет до 220 млн рублей, из которых 100 миллионов планируется потратить на призовой фонд Кубка России (тем самым замотивировав спортсменов, вынужденных пропустить международный сезон), по 40 миллионов —на содержание аппарата СБР и потребности сборной страны, 30 миллионов направить на помощь регионам, 10 миллионов оставить в резерве.

Нуждов говорит, что в отличие от Драчева и Майгурова готов тратить 80% своего времени на поддержку регионов, остальные 20% — на сборную. На его взгляд, сейчас происходит наоборот, поэтому многие региональные федерации брошены и едва сводят концы с концами. Возможно, на поддержку этих регионов и рассчитывает вице-президент СБР. Не раз говорилось, что у бывшего полковника ФСБ есть ценное качество, которое позволяет привлекать спонсоров.

Для победы кандидату потребуется набрать ⅔ голосов делегатов конференции. В конце марта внеочередная конференция СБР проголосовала за новую процедуру — квалифицированное большинство: 50% плюс два голоса, — но Минюст признал документ об этих изменениях незаконным.