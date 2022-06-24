Тихонов: Презираю тех, кто голосовал за Нуждова. Он устраивал банкет и уговаривал людей

Что делал четыре года Нуждов? Интриги, писанина. Мне позвонили и сказали, что он перед собранием собрал банкет и уговаривал людей. Занимайся своим делом. Я Виктору сказал — обратись к конференции, чтобы ты сам набрал тех, с кем тебе работать. Чтобы больше не было интриг и ошибок. Нуждов не годится как человек. Я знаю его сослуживцев. Его последнее интервью Губерниеву — такая безграмотность. Сейчас я презираю тех, кто голосовал за Нуждова«, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.