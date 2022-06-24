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21:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов: Презираю тех, кто голосовал за Нуждова. Он устраивал банкет и уговаривал людей

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о членах Союза биатлонистов России, поддерживающих кандидатуру Алексея Нуждова на пост главы организации.

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Источник: РИА "Новости"

"Я ожидал другого. Я не сомневался, что Майгуров наберёт больше голосов, старался помогать. Оставлять Нуждова нельзя.

Что делал четыре года Нуждов? Интриги, писанина. Мне позвонили и сказали, что он перед собранием собрал банкет и уговаривал людей. Занимайся своим делом. Я Виктору сказал — обратись к конференции, чтобы ты сам набрал тех, с кем тебе работать. Чтобы больше не было интриг и ошибок. Нуждов не годится как человек. Я знаю его сослуживцев. Его последнее интервью Губерниеву — такая безграмотность. Сейчас я презираю тех, кто голосовал за Нуждова«, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.

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