Майгурова подставили? Как тайные голоса могут сменить главу нашего биатлона

Несмотря на то, что фактически ничего в жизни организации и нашего биатлона не изменилось, следующие два месяца точно станут жаркими, ведь оба кандидата будут продолжать подготовку к выборам. Правда, фанаты зимнего вида спорта об этом вряд ли что-то узнают.

Действующему президенту СБР Виктору Майгурову не хватило ровно одного голоса на выборах, чтобы обеспечить продление своих полномочий на новый срок. За него выступили 35 человек, за Алексея Нуждова — 18. По правилам для победы нужно набрать ⅔ голосов, чтобы официально обеспечить победу. Теперь у кандидатов будет примерно два месяца, чтобы склонить мнения людей в свою сторону.

Нуждову нужно тайное голосование

Парадокс в том, что победителю в следующий раз будет достаточно набрать 50% и два голоса, чтобы обойти своего конкурента. Новый формат голосования еще нужно утвердить в Министерстве, но эта процедура выглядит обычной формальностью. Если брать нынешнее количество голосов, то кажется очевидным, что Майгуров с запасом выиграет августовские выборы. Но на деле все не так просто.

Перед выборами в четверг Нуждов хотел, чтобы голосование было тайным, а Майгуров настаивал на открытом варианте. Вице-президент СБР не нашел достаточной поддержки, чтобы продавить свое решение и был вынужден согласиться на вариант своего оппонента. Но далеко не факт, что в следующий раз процедура будет аналогичной.

После выборов Нуждов говорил журналистам, что рассчитывал получить больше голосов.

«Люди объясняли мне свою позицию, не прячась. Мне пришло уже достаточное количество сообщений, где написано “Викторыч, извини” — это относится к формату голосования», — объяснял Алексей Викторович.

Нуждов явно намекает на то, что не все поддерживающие его люди в итоге в открытом голосовании отдали свой голос ему. Очевидно, что в августе вице-президент СБР будет настаивать на закрытом варианте. По такой логике никто не подвергнется какой-то критике за свой выбор, если все голоса будут обезличены. Раз никто не скажет тебе ничего плохого за выбор Нуждова, то можно выбрать и его — этим, вероятно, будут руководствоваться некоторые люди из СБР на предстоящем мероприятии.

Ключевые голоса Майгурова

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Но борьба за такой формат голосования и переманивание людей на свою сторону точно будет происходить за закрытыми дверями. После оглашения результатов в четверг Майгуров и Нуждов долго о чем-то вдвоем говорили. Позже они признались журналистам, что решили до следующих выборов прекратить свою активность в прессе и не давать каких-либо комментариев до августовского голосования.

Отправиться еще на одни выборы из-за нехватки лишь одного голоса — невероятно обидная ситуация. Интересно то, что сам Майгуров заявил, что ожидал совершенно иного решения от двух/трех человек, которые в итоге остановились на кандидатуре Нуждова. Скорее всего, они говорили Виктору Викторовичу, что поддержат именно его, но в день голосования изменили свой выбор. Выходит, что именно этих голосов и не хватило действующему президенту СБР. Точнее — лишь одного из них.

Если Майгуров переизберется, то вряд ли сохранит прежние отношения с персонажами, которые так его «подставили». Если они открыто поддержали Нуждова, то при тайном голосовании для них точно не будет никакого смысла менять свое решение.

Главной интригой августовских выборов будет именно наличие тайного голосования. Если Нуждову не удастся продавить эту идею, то при открытом формате Майгуров должен спокойно набрать свои «50% + 2» и оставаться главой СБР на новый срок. Если же инициатива вице-президента найдет отклик и станет реальной, то на голосовании может произойти все что угодно. Мы же не знаем, сколько человек в четверг отправили сообщение со словами «Викторыч, извини». Если таких людей немало, то нас может ждать смена власти в российском биатлоне.