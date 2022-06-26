Дострелялись? Какие проблемы возникнут в российском биатлоне из-за иностранных винтовок

Из-за многочисленных санкций в отношении России очень многие западные производители спортивной одежды и инвентаря отказались от сотрудничества с российскими сборными. Для некоторых видов спорта это стало большой проблемой, так как российские аналоги не всегда столь же качественны.

Санкции не обошли и биатлон, где, помимо лыж, палок, ботинок и ряда мелочей, производящихся за границей, массово используются и немецкие винтовки Anschütz, покупка и обслуживание которых для россиян в нынешней ситуации затруднена. В мире существует всего два завода, где производится биатлонное оружие, и, к счастью, один из них находится в России.

Вместе с оружейником сборной России Иваном Титовым и биатлонистами сборной России разбираемся, какие проблемы с винтовками могут возникнуть в условиях санкций и может ли ижевская «БИ-7» заменить Anschütz.

Проблемы немецких винтовок

При текущей политической ситуации поездка на завод в Германию и покупка новой винтовки Anschütz действительно затруднена. Купить немецкие детали теперь тоже не так просто, но всё-таки достать их можно и через другие страны, посещать завод в Германии для этого необязательно.

А вот с патронами дело обстоят сложнее. Раньше специалисты сборной целенаправленно ездили на заводы, где производят патроны, чтобы отобрать лучшие партии. Делалось это летом, во время тренировочных сборов в Европе. А сейчас осуществить поезду в немецкий Шёнебек, где производят патроны Lapua, которыми стреляют наши спортсмены, гораздо сложнее.

«С патронами пока особой ясности нет. Я знаю, что сейчас всё хорошо и они есть, но будем думать, что и как делать дальше. Этим в СБР занимается Барнашов, он заказывает и закупает патроны. Я думаю, что это можно будет решить», — рассказал оружейник СБР Иван Титов.

Однако, если закупать немецкие патроны не получится, это станет проблемой для российских биатлонистов, стреляющих из немецкой Anschütz.

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«Для тех, кто стреляет из ижевских винтовок, проблем перейти на российский патрон не будет, — рассказывает биатлонист сборной России Александр Поварницын. — Как мне объяснял Иван Черезов, сначала делаются патроны, а уже под него оружие. А вот тем, кто на Anschütz, нужно будет искать возможность покупать иностранные патроны, потому что стрелять нашими патронами “Олимп” у них, скорее всего, не получится».

Обслуживание немецких винтовок также может стать более проблематичным. Несмотря на то что в России есть квалифицированные специалисты, которые могут работать с Anschütz, в некоторых ситуациях проблемы с винтовкой могут быть решены только на заводе в Германии.

«Например, замена ствола производится на заводе. Необходимо заехать на производство, договориться, чтоб тебе отобрали ствол, поставили, отстреляли его. Нужно посмотреть кучность», — отметил Титов.

То есть некоторые трудности, связанные с покупкой и обслуживанием немецкой винтовки и патронов, возникнуть могут, но глобальных проблем с оружием у российских биатлонистов всё-таки не будет — в любой момент спортсменов может выручить родная и надёжная российская винтовка «БИ-7».

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Почему наши винтовки хуже немецких?

Прямо сейчас необходимости отказываться от немецкой винтовки у российских биатлонистов точно нет. Но давайте представим, что стрелять из Anschütz наши спортсмены по каким-либо причинам больше не смогут.

Будет ли ижевская винтовка «БИ-7» достойной заменой?

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Несколько лет назад официальный представитель Anschütz в России Владимир Носиков отметил, что главным недостатком российского оружия является более низкое качество ствола, которое влияет на точность стрельбы:

«Несмотря на более дешёвую продукцию (разница в цене в пять-шесть раз), у Ижевского завода пока не получается производство качественных стволов. Без этого все заявления об импортозамещении — пустые слова».

Однако другие российские эксперты не согласны с тем, что ижевские стволы значительно уступают немецким по качеству. При покупке винтовки, вне зависимости, немецкая она или российская, происходит длительная процедура подбора ствола. И среди ижевских стволов, так же, как и в случае с Anschütz, отбирают экземпляры с лучшей кучностью выстрелов.

Более того, о достойном качестве российских стволов говорят и биатлонисты. Поварницын отметил, что ижевские производители винтовок «добавили в качестве самих стволов, и стало проще найти стволы с большей кучностью».

Также преимуществом немецкой винтовки спортсмены называют её «более дружелюбное отношение к стрелку».

При перезарядке Anschütz быстро оказывается на мишени, что позволяет увеличить скорострельность: «Её не так сильно шатает, и это даёт возможность быстрее изготавливаться на новую мишень», — делился впечатлениями российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов, который, кстати, стреляет именно из ижевской винтовки.

Также плюсом немецкой винтовки можно считать большее количество внутренних регулировок. На Anschütz, например, можно настроить более плавный спуск. Ижевская винтовка этим похвастаться не может. Российское оружие призвано выполнять свою главную функцию. Без особых удобств.

Слабое место иностранной винтовки

Слабым местом винтовки Anschütz многие называют её боёк. Если углубляться в детали, боёк — это стержень внутри затвора, бьющий по капсюлю патрона. В случае его повреждения винтовка просто перестаёт стрелять. Из-за сломанного бойка винтовки Ахатовой на чемпионате мира 2008 года женская сборная России лишилась победы в эстафете.

Затвор ижевской винтовки устроен иначе, поэтому с «БИ-7» подобное просто не может произойти. «У Anschütz бывают проблемы с выбросом гильз, — рассказывает Иван Титов, — у ижевских винтовок таких проблем нет, плюс у неё очень надёжный боёк — он как на автомате и терпит много выстрелов. А на Anschütz он, бывало, ломался. Немецкие производители что-то придумали, и в последнее время поломки происходят не так часто, но всё равно его надёжность гораздо ниже».

«Можно хоть год не чистить»

Именно надёжность называют одним из главных преимуществ российских винтовок. Не стоит забывать, что ижевский завод занимался производством боевого оружия, «которое испытывали на пыль, на воду, бросали с высоты, после чего оно должно было отработать без поломок определённое количество выстрелов», — рассказал Титов.

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«Российское оружие намного проще в использовании, — отметила Ирина Казакевич. — Оно не так часто ломается, особенно спусковые механизмы, затворы. Где-то в 2014—2015 году была очень хорошая партия ижевских винтовок. Ребята нашей региональной команды до сих пор бегают с этими винтовками, потому что они не ломаются. И какие-то элементы, и сама стволовая коробка очень хорошего производства».

Также биатлонисты отмечают неприхотливость российского оружия.

«За Anschütz нужно очень серьёзно ухаживать — постоянно маслом смазывать, часто чистить. Ижевская винтовка в этом плане тебя прощает. Она более надёжная и неприхотливая. В ней меньше подвижных деталей и меньше того, что может сломаться. Ещё один плюс, который я сам замечал во время эстафет — в ижевскую винтовку легче заходит дополнительный патрон, его не нужно засовывать в канал ствола, как у Anschütz, а можно просто сверху положить, и затвор уже пулю дошлёт окончательно», — объяснил Поварницын.

«Самый главный плюс ижевского оружия — это его неприхотливость, оно стабильно работает и сохраняет кучность даже в экстремальный мороз», — считает Ильназ Мухамедзянов.

«Ижевская винтовка более стойкая, — рассказывает Евгений Емерхонов. — Немецкая — более капризная и требует больше ухода, для неё нужно какие-то механизмы собирать, что-то докупать, менять. А с ижевской стреляешь, и можно хоть год не чистить (улыбается)».

Об улучшении качества биатлонных винтовок говорят и представители «Концерна “Калашников” (бывший завод “Ижмаш”), где знаменитая винтовка “БИ-7” производится уже более 40 лет.

«На данный момент всё больше российских спортсменов выбирают отечественные винтовки и патроны. Это связано не только с ограничениями на импортную продукцию, но и с улучшением качества российских изделий, а также качеством сервиса. По испытаниям: не многие зарубежные компании проводят натурные испытания в условиях минусовых температур, мы же испытываем так каждое изделие», — заявляет руководство испытательной станции Конструкторско-технологического центра «Концерн “Калашников”.

Главная разница — в цене

Но всё-таки главное преимущество российского оружия — это его относительно невысокая цена. Винтовка «БИ-7» в самом дорогом исполнении может стоить около 230−240 тыс., Anschütz же — 500−600 тыс. рублей.

Различные механизмы и детали на немецкую винтовку также стоят дорого:

«Магазины для Anschütz стоят бешеных денег — в районе 60 евро. Для сравнения, ижевский магазин для ижевского ствола — около 300 рублей. Разница вполне очевидная. Тем более теперь нужно думать о том, как их привезти. Насколько я помню, у нас их не делают», — заметил Поварницын.

Трудности с покупкой немецких деталей в нынешней ситуации могут остановить переход молодых российских биатлонистов на немецкое оружие.

«В данной ситуации я бы не перешёл на немецкую винтовку, потому что есть большая вероятность в будущем не найти запасных деталей для ствола. Винтовка — это механизм, и каждый механизм ломается. В ремонтопригодности ижевский ствол выигрывает», — отметил Мухамедзянов.

Спортсмены, которые уже работают с немецкой винтовкой, вряд ли перейдут на российское оружие, а вот количество молодых спортсменов, которые переходят на Anschütz в условиях санкций, уменьшится. Тем более оно практически не уступает по качеству, и обслуживать его в нынешней ситуации, когда наши биатлонисты не выезжают в Европу, будет гораздо проще.

«Бюрократия не дает нашей винтовке конкурировать»

Но если ижевское оружие не уступает немецкому по качеству и надёжности, да ещё и дешевле в несколько раз, возникает вопрос — почему сейчас более 95% биатлонистов во всём мире выбирают немецкий вариант?

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Это связано с бюрократическими трудностями, которые сильно затрудняют покупку и техническое обслуживание российского оружия:

«В других странах всё проще, и биатлонные винтовки не считаются за оружие. Прилетая туда, ты проходишь по зелёному коридору, не декларируя оружие.



Около Мюнхена есть небольшая фабрика — центр биатлонного мира. Туда гораздо проще доехать, чем к нам, можно позвонить, договориться, приехать, и тебе в течение дня сделают всё что угодно с винтовкой.



А наше оружие из-за санкций никуда не продать. Но самое главное — это логистика. Представьте, из Европы надо приехать сюда, получить разрешения, визы и так далее. Вся эта бюрократия и не даёт нашей винтовке конкурировать. Хотя нам звонили из Германии, хотели купить, так как всё очень нравится: надёжная и работает без проблем», — рассказывал Черезов ещё в 2020-м.

Кстати, в 2000-х, когда покупка оружия производства «Ижмаша» ещё не была настолько затруднительной, немецкая суперзвезда биатлона Кати Вильхельм стреляла именно из ижевского оружия.

Стоит признать, что большим плюсом немецкой винтовки является гарантированный бесплатный сервис на этапах Кубка мира и Олимпиаде. А ижевский завод присутствием своих специалистов на международных соревнованиях похвастаться, конечно, не может.

Вот и получается, что винтовку Anschütz легче купить и обслуживать во время соревнований в Европе. Но если наши биатлонисты не будут выезжать на международные турниры, то и с ижевскими винтовками проблем не будет.