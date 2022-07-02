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15:13 (мск), источник: ТАСС

Союз биатлонистов России заключит спонсорский контракт на 450 млн рублей

В договоре будет пункт, согласно которому СБР обязуется организовать определенное количество телевизионных трансляций внутрироссийских соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) заключит трехлетний спонсорский контракт с одной из букмекерских контор, по которому ежегодно будет получать 150 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Соглашение будет подписано на следующей неделе. В договоре будет пункт, согласно которому СБР обязуется организовать определенное количество телевизионных трансляций внутрироссийских соревнований. В случае нарушения этого условия соглашение может быть расторгнуто.

В прошлом году доходная часть бюджета СБР составила около 150 млн рублей, треть из них — поступления от Международного союза биатлонистов (IBU). В связи с событиями на Украине членство национальной федерации в международной организации было приостановлено, велика вероятность, что в следующем сезоне СБР выплат от IBU не получит.

Порядка 35 млн рублей СБР получает благодаря отчислениям букмекеров по линии Министерства спорта РФ, еще порядка 40 млн рублей — от «Газпрома».

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