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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пропавший вертолет с экс-биатлонистом сборной нашли сгоревшим

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вертолет Robinson, который в субботу пропал на Камчатке, нашли сгоревшим, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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Источник: РИА "Новости"

«Камчатскими спасателями в 13 километрах южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт “Робинсон”, который пропал вчера со связи», — написал он в своем Telegram-канале.

Выжили ли люди, не сообщается.

Глава региона добавил, что в субботу в районе места крушения наблюдалась низкая облачность.

Вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке в субботу. В Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Мильково — Долина гейзеров-кальдера вулкана Узон с двумя пассажирами на борту. Пилотом был биатлонист Игорь Малиновский.

Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело.

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