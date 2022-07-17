Пропавший вертолет с экс-биатлонистом сборной нашли сгоревшим
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вертолет Robinson, который в субботу пропал на Камчатке, нашли сгоревшим, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вертолет Robinson, который в субботу пропал на Камчатке, нашли сгоревшим, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Камчатскими спасателями в 13 километрах южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт “Робинсон”, который пропал вчера со связи», — написал он в своем Telegram-канале.
Выжили ли люди, не сообщается.
Глава региона добавил, что в субботу в районе места крушения наблюдалась низкая облачность.
Вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке в субботу. В Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Мильково — Долина гейзеров-кальдера вулкана Узон с двумя пассажирами на борту. Пилотом был биатлонист Игорь Малиновский.
Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело.