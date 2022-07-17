Пропавший вертолет с экс-биатлонистом сборной нашли сгоревшим

«Камчатскими спасателями в 13 километрах южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт “Робинсон”, который пропал вчера со связи», — написал он в своем Telegram-канале.

Выжили ли люди, не сообщается.

Глава региона добавил, что в субботу в районе места крушения наблюдалась низкая облачность.

Вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке в субботу. В Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Мильково — Долина гейзеров-кальдера вулкана Узон с двумя пассажирами на борту. Пилотом был биатлонист Игорь Малиновский.