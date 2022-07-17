Кошмар в небе. Погиб пятикратный чемпион мира по биатлону Малиновский

В юности он разрывал норвежцев

Малиновский завоевал пять золотых медалей на чемпионатах мира среди юниоров. Такого до него в нашем биатлоне не делал никто. Он боролся на равных и частенько побеждал молодых норвежских звезд Стурлу Легрейда и Йоханнеса Далле. Они потом стали звездами Кубка мира, а Легрейд и вовсе дважды финишировал вторым в общем зачете, совсем немного не дотянувшись до большого Хрустального глобуса.

Игорь обладал даже большим талантом, но, к сожалению, переход из юношей во взрослый спорт дался ему очень тяжело. Возможно, это глобальная проблема российского биатлона, где раньше было принято выжидать момента, чтобы бросить в бой молодого спортсмена. Тем не менее на Малиновского делалась ставка. Не зря же он дебютировал на Кубке мира, не достигнув 20 лет. Довольно уникальный случай для нашего биатлона.

В него верили. Ему старались давать шансы, но, к сожалению, результат никак не приходил. К 24 годам Игорь провел лишь пять гонок на самом высоком уровне, не сумев при этом ни разу пробраться в зачетные очки. Заговорили даже о завершении карьеры, о чем упомянул тренер биатлониста. Малиновский вскоре опроверг слова, но было понятно, что биатлон его интересует все меньше.

Он грезил полетами

Дело в том, что Игорь давно грезил полетами на вертолетах. Авиация была его мечтой, к которой он стремился даже больше, чем к успехам в спорте. Достаточно было посмотреть на социальные сети биатлониста, чтобы сделать вывод, какие у него приоритеты.

«Пилот авиакомпании зарабатывает чуть больше титулованного биатлониста, такого, как Шипулин. Пилот-частник — в десятки раз больше. Авиация более прибыльна, но для меня дело не в деньгах. Душа в небе — этого не отнять, мое детство и моя жизнь. Я не хочу себе изменять, я буду пилотом. Вопрос — сейчас или позднее?» — рассказывал Игорь в интервью Sports.ru.

В апреле этого года он закончил обучение в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. Малиновский хвалился своими достижениями на этом поприще, при этом подчеркивал, что свою заключительную гонку в биатлоне еще не провел. Он планировал выступать на региональном уровне и теоретически не исключал возможности возвращения к работе с винтовкой и бегу на лыжах.

Трагедия в небе

Так или иначе в жизни молодого парня были отличные варианты для личностного роста. Однако 16 июля все изменилось. Игорь отправился в очередной частный полет, о чем сообщил на своей странице в социальных сетях. Там даже было видео, как он с пассажирами на борту взлетает на вертолете. Через некоторое время пришли тревожные новости о том, что на Камчатке не выходит на связь экипаж вертолета Robinson. Как сообщили РИА Новости в МЧС Камчатки, пропавший вертолет летел по маршруту «кальдера вулкана Узон — село Мильково».

Позже пришло подтверждение, что за штурвалом действительно находился Малиновский, а в вертолете были еще два пассажира. В два часа дня по местному времени экипаж перестал выходить на связь. Поиски пропавшего транспортного средства были прерваны на ночь и возобновились в светлое время суток. До последнего была надежда на чудо, что пилот и его пассажиры все же смогут спастись. Для осуществления поиска были задействованы два вертолета, однако на следующий день пришли жуткие новости.