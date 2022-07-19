Союз биатлонистов России заключил спонсорский контракт на 450 млн рублей

«Наш вид спорта остается одним из самых привлекательных как для болельщиков, так и для партнеров, такое сотрудничество подкрепило нашу уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении, — сказал на церемонии подписания соглашения глава СБР Виктор Майгуров. — Уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным».
«Сумма контракта — коммерческая тайна, в медиа мы не распространяем сумму контракта, — отметил глава букмекерской компании Руслан Медведь. — Наш контракт состоит из двух составляющих — фиксированная и бонусная, которая будет известна в конце сезона».
СБР не раскрывал свой бюджет, руководители организации отмечали, что в минувшем сезоне он составлял порядка 150 млн рублей.