Союз биатлонистов России заключил спонсорский контракт на 450 млн рублей

«Наш вид спорта остается одним из самых привлекательных как для болельщиков, так и для партнеров, такое сотрудничество подкрепило нашу уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении, — сказал на церемонии подписания соглашения глава СБР Виктор Майгуров. — Уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным».