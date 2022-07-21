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17:38 (мск), источник: Sport24

IBU рассмотрит вопрос допуска российских биатлонистов на конгрессе в сентябре

Международный союз биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос об участии российских биатлонистов в международных соревнованиях на ближайшем конгрессе.

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Источник: Sport24

Ближайший конгресс IBU пройдет в австрийском Зальцбурге с 15 по 18 сентября.

«Наложенное исполкомом отстранение всегда действует до следующего очередного конгресса Устав IBU гласит, что “приостановление или другие санкции перестают действовать после следующего очередного заседания конгресса, если конгресс не примет соответствующего решения на этом заседании”, — сообщил ТАСС представитель IBU.

Членство российской и белорусской биатлонных федераций решением исполкома IBU было приостановлено на фоне событий на Украине.

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