IBU рассмотрит вопрос допуска российских биатлонистов на конгрессе в сентябре

«Наложенное исполкомом отстранение всегда действует до следующего очередного конгресса Устав IBU гласит, что “приостановление или другие санкции перестают действовать после следующего очередного заседания конгресса, если конгресс не примет соответствующего решения на этом заседании”, — сообщил ТАСС представитель IBU.