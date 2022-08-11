Текущие события
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Прощание с Георгием Ярцевым
24Суперкубок «Зенита»: песня МакSим, Аршавин на скамейке и разгром «Спартака»
18:39 (мск), источник: Sport24

Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех выступит на летнем чемпионате России

Исключенная из сборной Украины Екатерина Бех планирует выступить на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России по биатлону.

Наверх

Бех на этой неделе была включена в состав сборной Московской области.

«Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России», — сообщили ТАСС в Федерации биатлона Московской области.

23-летняя Бех до 2018 года она вызывалась в юниорскую сборную России. В 2018 году перешла в команду Украины, откуда была отчислена после начала спецоперации. Сейчас она тренируется в России.

Летний чемпионат России пройдет в сентябре в Чайковском Пермского края.

 Певица Глюкоза в трех предложениях раскрыла свой секрет молодости
Танцовщица Леся похвасталась сочным задом в купальнике, выложив пикантное видео. Ее обожал экс-футболист «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь