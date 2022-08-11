Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех выступит на летнем чемпионате России
Исключенная из сборной Украины Екатерина Бех планирует выступить на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России по биатлону.
Исключенная из сборной Украины Екатерина Бех планирует выступить на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России по биатлону.
Бех на этой неделе была включена в состав сборной Московской области.
«Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России», — сообщили ТАСС в Федерации биатлона Московской области.
23-летняя Бех до 2018 года она вызывалась в юниорскую сборную России. В 2018 году перешла в команду Украины, откуда была отчислена после начала спецоперации. Сейчас она тренируется в России.
Летний чемпионат России пройдет в сентябре в Чайковском Пермского края.