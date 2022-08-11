Биатлонистка Алимбекова примет участие в чемпионате Белоруссии по легкой атлетике

Турнир пройдет на минском стадионе «Динамо» с 16 по 18 августа.

Соревнования соберут сильнейших атлетов страны, а также спортсменов из России.

В марте исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. 29 марта исполком IBU сообщил о решении приостановить членство России и Белоруссии.