Биатлонистка Алимбекова примет участие в чемпионате Белоруссии по легкой атлетике
Лидер женской сборной Белоруссии по биатлону Динара Алимбекова примет участие в чемпионате Белоруссии по легкой атлетике, сообщает sb.by.
Лидер женской сборной Белоруссии по биатлону Динара Алимбекова примет участие в чемпионате Белоруссии по легкой атлетике, сообщает sb.by.
Турнир пройдет на минском стадионе «Динамо» с 16 по 18 августа.
Соревнования соберут сильнейших атлетов страны, а также спортсменов из России.
В марте исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. 29 марта исполком IBU сообщил о решении приостановить членство России и Белоруссии.