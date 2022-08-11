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11 августа, источник: Спорт-Экспресс

Биатлонистка Алимбекова примет участие в чемпионате Белоруссии по легкой атлетике

Лидер женской сборной Белоруссии по биатлону Динара Алимбекова примет участие в чемпионате Белоруссии по легкой атлетике, сообщает sb.by.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет на минском стадионе «Динамо» с 16 по 18 августа.

Соревнования соберут сильнейших атлетов страны, а также спортсменов из России.

В марте исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. 29 марта исполком IBU сообщил о решении приостановить членство России и Белоруссии.

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