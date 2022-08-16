СБР считает решение исполкома IBU по отстранению россиян лицемерным

Во вторник исполком IBU сообщил, что рекомендовал конгрессу IBU оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления. Ранее IBU отстранил от соревнований под своей эгидой спортсменов из России и Белоруссии и приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) на фоне ситуации на Украине. Данные решения были приняты в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета.

«Мы считаем, что сегодняшние рекомендации исполкома IBU в отношении спортсменов России и Белоруссии так же лицемерны и политизированы, так же противоречат конституции IBU и так же наносят вред мировому биатлону, как и мартовские решения. Со своей стороны, к 8 сентября 2022 года, как нам это предложено, Союз биатлонистов России подготовит юридически обоснованное обращение ко всем участникам конгресса и членам IBU, в котором будет подробно изложена наша позиция», — говорится в заявлении.

Конгресс IBU рассмотрит рекомендации исполкома организации на заседании в Зальцбурге 15—18 сентября . Также на нем вновь будет рассмотрен вопрос членства СБР в организации. В марте СБР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения об отстранении российских биатлонистов от участия в международных стартах и лишении членства.

«СБР выступает за цивилизованное, юридически мотивированное разрешение споров. Ранее СБР при содействии Олимпийского комитета России обжаловал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения IBU по отстранению российских спортсменов и официальных лиц (от 1 марта 2022 года) и по отстранению СБР в целом (от 28 марта 2022 года) как дискриминационные по национальному признаку и противоречащие конституции IBU. В настоящее время по обоим делам в CAS продолжается установленная арбитражная процедура, решений по ним пока не вынесено, юридическая оценка пока не дана», — добавляется в сообщении.