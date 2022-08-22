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22 августа, источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по биатлону объявила состав на Кубок Содружества

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по биатлону объявила состав на первый этап Кубка Содружества в Сочи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК.

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Источник: НОК Беларуси

Стартовый этап Кубка Содружества пройдет с 25 по 29 августа в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» в Красной Поляне. Участие в соревнованиях по летнему биатлону примут 120 спортсменов из Беларуси и России, которые выступят в спринте, гонке преследования и масс-старте.

В состав нашей мужской команды вошли Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Степан Данилов и Александр Кошин. В женских гонках побегут Динара Алимбекова, Алина Пильчук, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова.

За сборную России планируют выступить призеры Олимпийских игр в Пекине Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Карим Халили, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

Официальные тренировки на первом этапе Кубка Содружества состоятся в среду, а 25 августа будут разыграны первые медали турнира — в спринте.

Кубок Содружества в сезоне 2022/23 также примут Минск (2, 4 и 5 этапы), Рязань (третий этап) и Тюмень (заключительный шестой этап).

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