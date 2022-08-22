Сборная Беларуси по биатлону объявила состав на Кубок Содружества
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по биатлону объявила состав на первый этап Кубка Содружества в Сочи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК.
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по биатлону объявила состав на первый этап Кубка Содружества в Сочи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК.
Стартовый этап Кубка Содружества пройдет с 25 по 29 августа в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» в Красной Поляне. Участие в соревнованиях по летнему биатлону примут 120 спортсменов из Беларуси и России, которые выступят в спринте, гонке преследования и масс-старте.
В состав нашей мужской команды вошли Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Степан Данилов и Александр Кошин. В женских гонках побегут Динара Алимбекова, Алина Пильчук, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова.
За сборную России планируют выступить призеры Олимпийских игр в Пекине Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Карим Халили, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.
Официальные тренировки на первом этапе Кубка Содружества состоятся в среду, а 25 августа будут разыграны первые медали турнира — в спринте.
Кубок Содружества в сезоне 2022/23 также примут Минск (2, 4 и 5 этапы), Рязань (третий этап) и Тюмень (заключительный шестой этап).