Сборная Беларуси по биатлону объявила состав на Кубок Содружества

Источник: НОК Беларуси

Стартовый этап Кубка Содружества пройдет с 25 по 29 августа в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» в Красной Поляне. Участие в соревнованиях по летнему биатлону примут 120 спортсменов из Беларуси и России, которые выступят в спринте, гонке преследования и масс-старте.

В состав нашей мужской команды вошли Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Степан Данилов и Александр Кошин. В женских гонках побегут Динара Алимбекова, Алина Пильчук, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова.

За сборную России планируют выступить призеры Олимпийских игр в Пекине Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Карим Халили, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

Официальные тренировки на первом этапе Кубка Содружества состоятся в среду, а 25 августа будут разыграны первые медали турнира — в спринте.