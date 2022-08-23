«Ты всё делаешь правильно». Динара Алимбекова обратилась к Антону Смольскому

«Что могу сказать Антону? Ты всё делаешь правильно. У тебя хорошее окружение, хорошие родители, друзья, наши общие знакомые. Хочу пожелать тебе, чтобы ты и дальше двигался вперёд. Очень счастлива, что судьба, жизнь свела нас. Будь счастлив, а я буду рядом», — приводит слова Алимбековой «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».