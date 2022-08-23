Текущие события
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
29«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге
10Прощание с Георгием Ярцевым
23 августа, источник: Чемпионат.com

«Ты всё делаешь правильно». Динара Алимбекова обратилась к Антону Смольскому

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова обратилась к своему жениху, серебряному призёру Олимпиады-2022 Антону Смольскому.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Что могу сказать Антону? Ты всё делаешь правильно. У тебя хорошее окружение, хорошие родители, друзья, наши общие знакомые. Хочу пожелать тебе, чтобы ты и дальше двигался вперёд. Очень счастлива, что судьба, жизнь свела нас. Будь счастлив, а я буду рядом», — приводит слова Алимбековой «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».

Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте прошлого сезона. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке.

Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

 Чеченский Халк неудачно заехал в Дагестан. Ему разбили лицо из-за парковки
Кубок мира разбанит сборную России по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь