Двукратная чемпионка мира ушла из биатлона из-за беременности
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд в возрасте 35 лет завершила карьеру из-за беременности.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд в возрасте 35 лет завершила карьеру из-за беременности.
Чемпионат мира 2023 года состоится в немецком Оберхофе.
«У меня были мечта, цель и план на пути к Оберхофу… Но вмешалась жизнь. Сейчас я с нетерпением жду новых задач, с которыми я столкнусь в следующем году уже как мать», — написала Хильдебранд в Instagram*.
Хильдебранд — двукратная чемпионка мира (2015, 2017) в эстафетных гонках, также на ее счету серебряная и бронзовая медали мировых первенств. Лучшим результатом немки в общем зачете Кубка мира является пятое место (2015/16).
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