Текущие события
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
29«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге
11«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двукратная чемпионка мира ушла из биатлона из-за беременности

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд в возрасте 35 лет завершила карьеру из-за беременности.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира 2023 года состоится в немецком Оберхофе.

«У меня были мечта, цель и план на пути к Оберхофу… Но вмешалась жизнь. Сейчас я с нетерпением жду новых задач, с которыми я столкнусь в следующем году уже как мать», — написала Хильдебранд в Instagram*.

Хильдебранд — двукратная чемпионка мира (2015, 2017) в эстафетных гонках, также на ее счету серебряная и бронзовая медали мировых первенств. Лучшим результатом немки в общем зачете Кубка мира является пятое место (2015/16).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

 'Монстра из меня не делайте!' Буянова — о Косторной, хейте и Тутберидзе
Убил жену с сыном и покончил с собой: трагедия рестлера, потрясшая всех
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь