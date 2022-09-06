Самая красивая биатлонистка мира Вирер уже 4 года злится на тренера. Что же он сделал?

Часть успехов итальянской биатлонистки Доротеи Вирер связаны с Норвегией. Она становилась призером Олимпиады в Сочи и Пхенчхане (смешанная эстафета) и чемпионатов мира, когда командой рулил Патрик Обереггер. Национальную сборную скандинавский специалист возглавил в 2010 году.

Сотрудничество долгое время всех полностью устраивало, команда стала действительно сильнее, но в 2018 году Обереггер сообщил, что покидает Италию. С ним это же сделал и Сверре Ваалер Каас. Норвежцы вернулись домой и стали тренерами женской сборной. Смириться с их уходом смогли не все. Особенно болезненным он стал для Вирер.

«Мы злились, потому что нас обманывали, не говорили, почему он ушел. Но теперь мне уже все равно. Я концентрируюсь на себе. Думаю, это даже придало мне мотивации, чтобы доказать, что они нам не нужны», — цитировал NRK Вирер в 2019-м.

Обереггер знал, что Доро разозлилась на него, но не посчитал нужным первой рассказать ей о принятом решении. Тем не менее норвежец не перестал желать биатлонистке всего самого наилучшего и общаться с ее мужем. Патрик также надеется, что Вирер посмотрит на ситуацию с другой стороны, когда завершит карьеру. Пока же их общение ограничивается сухими приветствиями, если они где-то пересекаются. Вирер еще явно обижена.

— Мы не общаемся, но это не по моей инициативе. Я уважаю ее работу, но концентрируюсь только на девушках из норвежской сборной, которых я тренирую.

Без Обереггера Вирер взяла еще одну медаль на Играх-2022 в Пекине (бронза в спринте), два Больших хрустальных глобуса, а также трижды стала чемпионкой мира. Норвежские девушки тоже не страдали без наград, выкашивая один старт за другим. В итоге контракт с Обереггером было решено продлить до Олимпиады-2026, несмотря на то, что итальянцы в этом году предлагали ему вернуться или на должность спортивного директора, или главного тренера. Норвежец решил отказаться, потому что не сказал последнего слова. Хотя, наверное, не только из-за этого. Его возвращение вряд ли бы было воспринято биатлонистками позитивно.