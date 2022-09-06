Текущие события
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
29«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге
22500-я победа «Спартака» в ЧР
16:30 (мск), источник: Sport24

Самая красивая биатлонистка мира Вирер уже 4 года злится на тренера. Что же он сделал?

Патрик Обереггер сделал из Доро звезду.

Наверх
Источник: Sport24

Часть успехов итальянской биатлонистки Доротеи Вирер связаны с Норвегией. Она становилась призером Олимпиады в Сочи и Пхенчхане (смешанная эстафета) и чемпионатов мира, когда командой рулил Патрик Обереггер. Национальную сборную скандинавский специалист возглавил в 2010 году.

Сотрудничество долгое время всех полностью устраивало, команда стала действительно сильнее, но в 2018 году Обереггер сообщил, что покидает Италию. С ним это же сделал и Сверре Ваалер Каас. Норвежцы вернулись домой и стали тренерами женской сборной. Смириться с их уходом смогли не все. Особенно болезненным он стал для Вирер.

«Мы злились, потому что нас обманывали, не говорили, почему он ушел. Но теперь мне уже все равно. Я концентрируюсь на себе. Думаю, это даже придало мне мотивации, чтобы доказать, что они нам не нужны», — цитировал NRK Вирер в 2019-м.

Обереггер знал, что Доро разозлилась на него, но не посчитал нужным первой рассказать ей о принятом решении. Тем не менее норвежец не перестал желать биатлонистке всего самого наилучшего и общаться с ее мужем. Патрик также надеется, что Вирер посмотрит на ситуацию с другой стороны, когда завершит карьеру. Пока же их общение ограничивается сухими приветствиями, если они где-то пересекаются. Вирер еще явно обижена.

— Мы не общаемся, но это не по моей инициативе. Я уважаю ее работу, но концентрируюсь только на девушках из норвежской сборной, которых я тренирую.

Без Обереггера Вирер взяла еще одну медаль на Играх-2022 в Пекине (бронза в спринте), два Больших хрустальных глобуса, а также трижды стала чемпионкой мира. Норвежские девушки тоже не страдали без наград, выкашивая один старт за другим. В итоге контракт с Обереггером было решено продлить до Олимпиады-2026, несмотря на то, что итальянцы в этом году предлагали ему вернуться или на должность спортивного директора, или главного тренера. Норвежец решил отказаться, потому что не сказал последнего слова. Хотя, наверное, не только из-за этого. Его возвращение вряд ли бы было воспринято биатлонистками позитивно.

— В Италии есть несколько спортсменов, с которыми я работал раньше и которые показали хороший результат без меня. Так что возвращаться было бы неправильно. Самое главное — мне нравится моя работа в Норвегии, и я очень ценю доверие ко мне со стороны федерации.

 Бывшая жена лучшего бомбардира «Зенита» сделала откровенное признание: «Творю вещи, за которые стыдно»
Русская теннисистка, показавшая себя без лифчика, засветила упругие ягодицы в купальнике
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь