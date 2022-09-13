В Финляндии опровергли информацию о переходе биатлонистки Виролайнен

В понедельник трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила РИА Новости, что вопрос о переходе ее дочери Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии «решается». Накануне Виролайнен приняла участие в летнем чемпионате Финляндии по биатлону и заняла второе место в индивидуальной гонке. У биатлонистки российское и финское гражданство.

«По информации нашей федерации, она не является гражданкой Финляндии. Она не контактировала с организацией», — цитирует Лядесмяки Iltalehti.