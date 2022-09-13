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11:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Финляндии опровергли информацию о переходе биатлонистки Виролайнен

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Союза биатлонистов Финляндии Калле Лядесмяки заявил, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен не контактировала с организацией по вопросу выступления за сборную Финляндии.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила РИА Новости, что вопрос о переходе ее дочери Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии «решается». Накануне Виролайнен приняла участие в летнем чемпионате Финляндии по биатлону и заняла второе место в индивидуальной гонке. У биатлонистки российское и финское гражданство.

«По информации нашей федерации, она не является гражданкой Финляндии. Она не контактировала с организацией», — цитирует Лядесмяки Iltalehti.

Виролайнен (в девичестве — Резцова) 33 года, на ее счету золотая и бронзовая медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она дважды становилась серебряным призером. За сборную России выступает ее младшая сестра Кристина Резцова, которая на прошедшей Олимпиаде в Пекине завоевала серебряную и бронзовую медали.

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