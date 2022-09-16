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13:52 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Глава МОК Бах допустил участие россиян в международных турнирах без флага и гимна

Российским спортсменам могут разрешить выступления на международных соревнованиях без флага, гимна и других атрибутов национальной символики.

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Источник: AFP 2022

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). О выступлении Баха написал в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Конгресс начался с видеообращения главы МОК Томаса Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами», — сообщил Аверьянов.

Конгресс IBU проходит в Зальцбурге с 15 по 18 сентября. Правление конгресса рассматривает вопрос участия биатлонистов сборных России и Белоруссии в главных соревнованиях под эгидой IBU — Кубке мира и Кубке IBU — в сезоне 2022/23.

В конце февраля российские и белорусские спортсмены, по рекомендации МОК, были отстранены от выступлений на соревнованиях IBU под национальной символикой. После этого сборная России снялась с оставшихся этапов Кубка мира и Кубка IBU. В начале марта россиян и белорусов полностью отстранили от международных биатлонных стартов. Членство СБР и Белорусской федерации биатлона в IBU было приостановлено.

Большинство международных спортивных федераций также отстранило российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Уже после введения санкций Бах несколько раз заявлял, что МОК в ближайшее время не планирует отменять рекомендации об отстранении атлетов.

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