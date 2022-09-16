Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян от соревнований
39 из 46 делегатов высказались за продление отстранения.
39 из 46 делегатов высказались за продление отстранения.
ТАСС, 16 сентября. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации. Голосование по вопросу допуска российских и белорусских атлетов прошло в пятницу на конгрессе IBU в Зальцбурге.
В голосовании приняли участие 46 делегатов, 39 из которых высказались за продление отстранения. Двое высказались против, пятеро воздержались.
Отстранение россиян и белорусов продлено до дальнейшего уведомления. Оно также предполагает отстранение российских и белорусских официальных лиц от мероприятий, организуемых IBU.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 8 сентября исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов, их отстранение от международных соревнований в связи с событиями на Украине организация считает «защитной мерой», направленной на предотвращение политизации спорта. В марте IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях, а также приостановил членство федераций обеих стран в организации.