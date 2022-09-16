Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян от соревнований

ТАСС, 16 сентября. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации. Голосование по вопросу допуска российских и белорусских атлетов прошло в пятницу на конгрессе IBU в Зальцбурге.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 8 сентября исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов, их отстранение от международных соревнований в связи с событиями на Украине организация считает «защитной мерой», направленной на предотвращение политизации спорта. В марте IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях, а также приостановил членство федераций обеих стран в организации.