Россию не допустили к биатлонному сезону. Против нас выступила Бразилия

Конгресс Международного союза биатлонистов принял решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Решение ожидаемое, но на фоне последних сигналов из МОК и выступлений Томаса Баха о желании решить проблему с отстранением, могла возникнуть иллюзия, что биатлон может стать пробным камнем. Была надежда, что биатлонные чиновники придумают для России некий механизм, позволяющий вернуться, пусть и под нейтральным флагом. Но итоги голосования оказались шокирующими.

За продление бана для сборных России и Белоруссии, наложенного еще в марте, высказались 39 делегатов конгресса, против — всего двое, и еще пятеро воздержались.

Бах умыл руки

Президент МОК Томас Бах выступал на открытии конгресса, и его слова вызвали кривотолки. Сам немец не дал особых надежд на возвращение России, но возникло ощущение, что он не против, если Международный союз биатлонистов откроет дорогу на свой Кубок мира для россиян в нейтральном статусе.

«Мы должны признать, что время отменить эти рекомендации еще не пришло, но мы надеемся, мы все едины в том, что скоро придет день, когда снова сможем следовать нашей миссии. Наша роль — быть примером, который противостоит конфликтам и разделению людей, а не усиливать их. Мы должны быть вместе, чтобы достичь нашей общей миссии», — сказал Бах.

МОК до сих пор рекомендует международным федерациям не допускать россиян до соревнований за границей. Но не возражает, если принимается иное решение. Некоторые СМИ после выступления Баха на конгрессе IBU даже сообщили, что МОК якобы выступил за допуск россиян.

«Конгресс начался с видеообращения главы МОК Томаса Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами», — написал в Telegram руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Это как минимум звучит оптимистично. Даже если Бах «умыл руки», в IBU вряд ли оказалось бы много союзников России, готовых допустить их даже под нейтральным флагом.

Собственно, еще в августе исполком IBU рекомендовал конгрессу оставить в силе решение о приостановке членства российской и белорусской федераций до выполнения ряда жестких условий. В частности, нашему Союзу биатлонистов было предложено «дистанцироваться от событий на Украине и от вооруженных сил России». И это при том, что очень многие биатлонисты — и у нас, и за рубежом — являются кадровыми военными. В IBU изначально ставил нам невыполнимые условия, и было странно полагать, что кто-то пойдет на попятную после туманных комментариев Томаса Баха.

Шведское слово из Бразилии

«Бах спокойно умыл руки и все предоставил решать федерациям, — заявил “СЭ” известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев. — В этой ситуации только идиот может быть оптимистом и верить в ближайшее светлое будущее российских спортсменов на международной арене. Нас никуда не вернут! Я подозреваю, этот процесс надолго. Мне кажется разговоры о том, что вот-вот что-то произойдет, только вредят российскому спорту. Нужно думать о том, как проводить соревнования внутри России. Может, в Кубке Содружества, который сейчас блестяще проходит в Раубичах».

На конгрессе против возвращения России и Белоруссии предсказуемо высказались представители Норвегии, Польши и Украины, которые занимают активную антироссийскую позицию и в других видах спорта. А вот поддержка отстранения россиян из Бразилии стала действительно неожиданной. Во-первых, бразильские биатлонисты никогда не выступали на соревнованиях выше уровня Кубка IBU, а, во-вторых, в этой стране по отношению к украинскому кризису демонстрируют взвешенную позицию. Секрет в том, что Бразилию на конгрессе IBU представлял человек по имени Андерс Петтерссон — этнический швед, в прошлом получавший высшее образование на исторической родине в Швеции и, вероятно, поддерживающий тесные связи с западным миром.