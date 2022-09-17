Глава СБР сообщил, что Россию поддержал «лидер мирового биатлона»

«У меня есть предположения, какие страны нас поддержали, но не буду пока это озвучивать. Могу сказать, что у меня был звонок от страны — лидера мирового биатлона, не середняка. После нашего письма в IBU мне позвонили и выразили поддержку и понимание. Они сегодня не выступали, я могу их понять, но для меня это хороший знак», — заявил Майгуров.
Глава СБР также уверен, что санкции со стороны IBU никак не повлияют на развитие биатлона в нашей стране. Для этого организация проделывает большую работу по разным направлениям.
Ранее Лайф сообщал, что конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от участия в международных стартах под своей эгидой. Напомним, в марте IBU приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.