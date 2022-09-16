Объявлено место проведения чемпионата мира по биатлону 2027 года

Решение было принято на заседании конгресса организации в Зальцбурге после рекомендации исполкома IBU. Вторым кандидатом на место проведения чемпионата мира был финский Контиолахти.

Также конгресс утвердил обновленный бюджет на сезон-2022/23 и бюджетные рамки на сезоны-2023/24, 2024/25 и 2025/26.

Ближайший чемпионат мира пройдет в немецком Оберхофе (с 6 по 19 февраля 2023 года), далее турниры примут чешский Нове-Место (5−18 февраля 2024 года) и швейцарский Ленцерхайде (10−23 февраля 2025 года).

Ранее конгресс IBU принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Также было принято предложение исполкома о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) до тех пор, пока они не продемонстрируют свою полную поддержку целей и принципов организации.