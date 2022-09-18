Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества

Алимбекова преодолела дистанцию 10 км с четырьмя огневыми рубежами за 31 минуту 3,6 секунды, допустив один промах. Второе место заняла россиянка Наталья Гербулова (+7,8 секунды; 2 промаха), третьей стала еще одна представительница России Елизавета Каплина (+20,7; 2).

Позднее в воскресенье состоится мужской масс-старт. Этап в Раубичах завершится 18 сентября. На турнире выступают российские и белорусские биатлонисты.