Александр Тихонов: «Я бы давно отключил Европе весь газ. Мы их накажем. Они еще будут стоять перед нами на коленях»

«То, что IBU просит нас дистанцироваться от российской армии, вообще ерунда. Они должны заниматься своим делом, а это развитие биатлона. Какие им политические заявления? Там сейчас самый слабый состав исполкома за все время. Мы их накажем. В Европе дожди, топит их. Снега не будет в той же Чехии и Германии. И тогда они все приползут сюда. Я бы давно отключил им весь газ. Но уже идет потепление. Американцы выступили в поддержку борцов, они хотят, чтобы россиян допустили до международных стартов. Все эти санкции ненадолго. Там же управляют американцы. Проблема только в этом. Я уверен, что они еще будут стоять перед нами на коленях», — заявил Тихонов.