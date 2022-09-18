Александр Тихонов: «Я бы давно отключил Европе весь газ. Мы их накажем. Они еще будут стоять перед нами на коленях»
Александр Тихонов призвал отключить весь газ Европе.
Александр Тихонов призвал отключить весь газ Европе.
Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение россиян от стартов под своей эгидой.
«То, что IBU просит нас дистанцироваться от российской армии, вообще ерунда. Они должны заниматься своим делом, а это развитие биатлона. Какие им политические заявления? Там сейчас самый слабый состав исполкома за все время. Мы их накажем. В Европе дожди, топит их. Снега не будет в той же Чехии и Германии. И тогда они все приползут сюда. Я бы давно отключил им весь газ. Но уже идет потепление. Американцы выступили в поддержку борцов, они хотят, чтобы россиян допустили до международных стартов. Все эти санкции ненадолго. Там же управляют американцы. Проблема только в этом. Я уверен, что они еще будут стоять перед нами на коленях», — заявил Тихонов.
«Европа и Америка привыкли жить за счет других стран, поэтому я с ними не дружу. Нам не надо, чтобы нас кто-то поддерживал в биатлоне. Россия обладает 40% недр земного шара. С ситуацией на Украине давно надо было закончить. Я думаю, что с России могут начать снимать санкции уже к январю, если мы правильно поступим. Похолодание в Европе обеспечено, так что к нам отношение будет лучше. Если говорить про Олимпиаду, я надеюсь, что к следующим Играм нас допустят», — цитирует Тихонова «Р-Спорт».