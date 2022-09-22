Главное чудо российского биатлона. Такой победы на Олимпиаде никто не ждал

Первые шаги в биатлоне

Редькин начал заниматься лыжами в восемь лет в Ханты-Мансийске. Успехи пришли не сразу: поначалу он не добивался больших побед, зато уже тогда умел анализировать ошибки и понимал, в чем нужно прибавить.

Еще до окончания школы Редькина позвали в биатлон. Областной совет «Динамо» пригласил его на летние сборы. И тут у молодого парня все стало получаться под руководством Владимира Путрова, который воспитал известного чемпиона Юрия Кашкарова. А уже всерьез заниматься этим видом спорта стал в Свердловске, где мог равняться на таких мастеров как Александр Попов, Сергей Чепиков и все тот же Кашкаров.

Редькин чудом попал на Олимпиаду

Тогда мало кто мог подумать, что Редькин поедет с этими мэтрами биатлона на Олимпийские игры в Альбервиль в 1992-м. Евгений не считался топовым спортсменом даже в России. Последним шансом отправиться на Олимпиаду была «Ижевская винтовка», именно там проходил строгий отбор в национальную сборную. И тут вдруг ему удалось обыграть всех конкурентов в индивидуальной гонке на 20 км, так что тренерам команды СНГ ничего не оставалось, кроме как взять молодого таланта на Игры-1992.

В Альбервиль поехала так называемая Объединенная команда, потому что Советский Союз уже распался, а Россия только начинала свое формирование как страна. В составе той сборной были сплошь звезды — Попов, Чепиков, Тарасов, Медведцев, Кириенко. Шестым участником к ним попал как раз Редькин.

Тренер сборной Владимир Барнашов при этом не спешил ставить его в состав на самой Олимпиаде, справедливо полагая, что команда справится и без него. На этапе Кубка мира перед Играми Редькин был худшим по результатам и едва ли претендовал на место в основе. Даже статус запасного для 22-летнего парня уже был большим достижением. Тем не менее, обстоятельства резко поменялись, когда из строя выбыл Сергей Тарасов, который едва не умер после переливания крови. Стартовать он никак не мог.

Волшебство, ставшее реальностью

В спринте наша сборная не сумела взять медали, а в эстафете выиграли серебро, уступив мощным немцам. Но и в этой ситуации перед индивидуальной гонкой на Редькина особо не рассчитывали. И снова помог случай. Ухудшилось состояние у Попова и Медведцева. Тренеры решили рискнуть и поставили на гонку Евгения. Больше от безысходности.

Он получил 20-й стартовый номер, то есть был включен в первую группу, где обычно стартуют аутсайдеры и середняки. Тем не менее, Редькин четко и планомерно закрывал одну мишень за другой и финишировал, не допустив ни одного промаха. Да, скорость на лыжне была не выдающейся, но в индивидуальной гонке главным фактором является все же стрельба.

Было понятно, что Редькин претендует на хороший результат, однако позади еще бежали настоящие звезды мирового биатлона. Немец Марк Кирхнер допустил три промаха в сумме и после заключительного рубежа уступал россиянину 43 секунды. Казалось, что все должно быть спокойно. Однако Кирхнер неистово отыгрывал отставание, но все же проиграл Евгению шесть секунд.

Оставался еще итальянец Андреас Цингерле. Перед последней стрельбой он мог позволить себе три промаха. И вот он закрыл одну мишень, а потом «махнул» сразу четыре раза! В концовке итальянец бросил бежать и уже не претендовал на медали. Так Евгений Редькин сенсационно стал олимпийским чемпионом, а эта победа изменила российский биатлон, который впоследствии стал одним из самых популярных видов спорта в стране.