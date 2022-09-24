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12:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Двукратная чемпионка мира Соукалова пропала в Альпах. Ее нашли спасатели

Бывшей чешской биатлонистке Габриэле Соукаловой пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

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Источник: AP 2022

32-летняя спортсменка потерялась в итальянских Альпах во время велопрогулки.

Как сообщает La Provincia di Sondrio, двукратная чемпионка мира 21 сентября отправилась на велосипеде в горы и пропала. Она провела ночь в горах. На следующий день ее обнаружили на высоте 2270 метров.

По информации источника, Соукалова, завершившая карьеру биатлонистки в 2019 году, не пострадала. Оперативно найти ее удалось благодаря тому, что она успела сообщить примерно местоположение перед тем, как ее телефон разрядился.

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