Двукратная чемпионка мира Соукалова пропала в Альпах. Ее нашли спасатели

32-летняя спортсменка потерялась в итальянских Альпах во время велопрогулки.

Как сообщает La Provincia di Sondrio, двукратная чемпионка мира 21 сентября отправилась на велосипеде в горы и пропала. Она провела ночь в горах. На следующий день ее обнаружили на высоте 2270 метров.