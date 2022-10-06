Дмитрий Губерниев показал, как выглядел в младенчестве и в детстве. Фото

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. 6 октября, Губерниеву исполнилось 48 лет.

«Ух ты, ему уже 48!» — подписал он свою фотографию, сделанную в его младенческие годы.

«Очень серьёзным рос мальчуган…» — подписал он другие свои детские фотографии.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Дмитрия Губерниева: здесь и здесь.