Виктора Майгурова переизбрали президентом Союза биатлонистов России
За Майгурова проголовал 31 делегат, за Алексея Нуждова — 23.
За Майгурова проголовал 31 делегат, за Алексея Нуждова — 23.
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция организации прошла в пятницу в Москве.
За кандидатуру Майгурова проголосовал 31 делегат конференции, за его оппонента на выборах, вице-президента СБР Алексея Нуждова, — 23. Голосование было тайным.
23 июня прошли выборы президента СБР, однако ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы ⅔ голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, Нуждова — 18. Нынешние выборы прошли по новой процедуре, в соответствии с которой для победы требовалось не ⅔ голосов, а квалифицированное большинство — 50% плюс два голоса.
Майгурову 53 года, он является двукратным олимпийским призером, трехкратным чемпионом мира. Майгуров возглавляет СБР с 2020 года.