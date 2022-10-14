Виктора Майгурова переизбрали президентом Союза биатлонистов России

За кандидатуру Майгурова проголосовал 31 делегат конференции, за его оппонента на выборах, вице-президента СБР Алексея Нуждова, — 23. Голосование было тайным.

23 июня прошли выборы президента СБР, однако ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы ⅔ голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, Нуждова — 18. Нынешние выборы прошли по новой процедуре, в соответствии с которой для победы требовалось не ⅔ голосов, а квалифицированное большинство — 50% плюс два голоса.