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13:20 (мск), источник: ТАСС

Виктора Майгурова переизбрали президентом Союза биатлонистов России

За Майгурова проголовал 31 делегат, за Алексея Нуждова — 23.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция организации прошла в пятницу в Москве.

За кандидатуру Майгурова проголосовал 31 делегат конференции, за его оппонента на выборах, вице-президента СБР Алексея Нуждова, — 23. Голосование было тайным.

23 июня прошли выборы президента СБР, однако ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы ⅔ голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, Нуждова — 18. Нынешние выборы прошли по новой процедуре, в соответствии с которой для победы требовалось не ⅔ голосов, а квалифицированное большинство — 50% плюс два голоса.

Майгурову 53 года, он является двукратным олимпийским призером, трехкратным чемпионом мира. Майгуров возглавляет СБР с 2020 года.

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