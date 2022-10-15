Тихонов о турнире без стрельбы в Ижевске: «Над нами смеется весь мир. Один патрон сегодня стоит 33 рубля, год назад — 8 рублей»

«Над Россией сегодня смеется весь мир — это не вина Майгурова (главы Союза биатлонистов России — Sports.ru), а вина государства. Провести турнир по летнему биатлону в Ижевске — на родине оружия победы — без стрельбы… Вы можете себе такое представить?



57 стран-членов Международного союза биатлонистов (IBU) смеются над нами — патронов нет. Сегодня во всех регионах так. Один патрон сегодня стоит 33 рубля. Год назад стоил 8 рублей. И мы не можем…



“Климов” производил лучшие патроны в мире, которыми мы побеждали. А сегодня у них нет денег, они производят всего 600 тысяч — это слезы. Вот где свинья зарыта. Все остальное ожидаемо», — сказал Тихонов.