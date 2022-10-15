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20:10 (мск), источник: Sports.Ru

Тихонов о турнире без стрельбы в Ижевске: «Над нами смеется весь мир. Один патрон сегодня стоит 33 рубля, год назад — 8 рублей»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о юниорском турнире в Ижевске, который прошел без стрельбы из-за того, что не были куплены патроны.

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Источник: РИА "Новости"

«Над Россией сегодня смеется весь мир — это не вина Майгурова (главы Союза биатлонистов России — Sports.ru), а вина государства. Провести турнир по летнему биатлону в Ижевске — на родине оружия победы — без стрельбы… Вы можете себе такое представить?

57 стран-членов Международного союза биатлонистов (IBU) смеются над нами — патронов нет. Сегодня во всех регионах так. Один патрон сегодня стоит 33 рубля. Год назад стоил 8 рублей. И мы не можем…

“Климов” производил лучшие патроны в мире, которыми мы побеждали. А сегодня у них нет денег, они производят всего 600 тысяч — это слезы. Вот где свинья зарыта. Все остальное ожидаемо», — сказал Тихонов.

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