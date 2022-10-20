Динара Алимбекова: Включаюсь в зимний сезон — найду себе мотивацию и буду соревноваться

«До сегодняшнего дня у меня были немножко другие заботы. Сейчас включусь в зимний сезон, всё узнаю, найду себе мотивацию и буду соревноваться. Каждая гонка важна — будь это Кубок России или Кубок Содружества. Конечно, финансовая составляющая тоже немаловажна, но, когда выходишь на гонку, наверное, немного не об этом мысли», — приводит слова Алимбековой «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».