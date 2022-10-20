Текущие события
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
13Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Динара Алимбекова: Включаюсь в зимний сезон — найду себе мотивацию и буду соревноваться

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова высказалась о грядущем старте зимнего сезона.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«До сегодняшнего дня у меня были немножко другие заботы. Сейчас включусь в зимний сезон, всё узнаю, найду себе мотивацию и буду соревноваться. Каждая гонка важна — будь это Кубок России или Кубок Содружества. Конечно, финансовая составляющая тоже немаловажна, но, когда выходишь на гонку, наверное, немного не об этом мысли», — приводит слова Алимбековой «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

Ранее стало известно, что Алимбекова стала владелицей салона красоты в Минске.

26-летняя Алимбекова занимает пятую строчку в общем зачёте Кубка Содружества, который призван стать альтернативой международным соревнованиям для россиян и белорусов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Хасбик не такой неприятный, как кажется. Его заставляют творить ерунду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь