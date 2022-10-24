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18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тихонов — о Губерниеве: «Сколько можно слушать этого балабола?»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе о нежелании комментировать высказывания комментатора Дмитрия Губерниева, а также олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

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Источник: РИА "Новости"

«Степанова и Губерниев чем-то похожи друг на друга. Сколько можно слушать этого балабола? Посмотрите, кроме позора, ничего. В таких случаях надо объединяться. Не думаю, что Вяльбе глупее Губерниева со Степановой, вместе взятых. Что они сделали конкретно? Вяльбе вытащила федерацию из черной ямы, довела ее до практически лучшей федерации. Она вправе что-то заявлять. Она занимается своим делом. Ей сейчас нужно организовывать соревнования, которые было бы не стыдно сопоставить. Мы же прекрасно видим, что верха отдельно и все остальное отдельно. Надо всех объединить, посадить за стол переговоров», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 2 апреля, Вяльбе упрекнула Степанову в звездной болезни.

Вяльбе на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» Аллы Шишкиной «Без воды» уже отмечала, что не хочет говорить о Дмитрии Губерниеве. На что тележурналист ответил: «На то и щука, чтобы карась не дремал».

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