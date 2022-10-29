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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«У России нет прав, одни обязательства». Биатлонистов заставляют оплатить своё отстранение

Международный союз биатлонистов обратился к России с издевательским требованием.

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Источник: Reuters

Международный союз биатлонистов (IBU) обратился к Союзу биатлонистов России с довольно неожиданной по нынешним временам просьбой: оплатить ежегодный членский взнос, даже несмотря на приостановку членства СБР и недопуск российских биатлонистов до международных стартов.

Сумма символическая. Но почему Россия вообще должна что-то платить?

«Взнос не зависит от стартов»

Согласно уставу IBU, каждая из национальных федераций должна ежегодно оплачивать членский взнос в организацию. 54 полноправных члена IBU оплачивают взнос в полном объёме, а временные члены, к которым относятся Андорра, Доминиканская республика, Исландия, Ливан, Мексика и Таиланд, по правилам платят вдвое меньше. В этом же списке национальных федераций с временным членством с пометкой «приостановлено» находится и Россия.

В уставе IBU указано следующее: «Конгресс может приостановить членство национальной федерации в IBU на определённый период или до тех пор, пока национальная федерация не будет соответствовать условиям, установленным конгрессом. Во время приостановки членства национальная федерация не может пользоваться какими-либо правами члена IBU, но должна продолжать исполнять обязанности». Ежегодный членский взнос — это одна из обязанностей всех национальных федераций, и именно поэтому в сезоне-2022/2023, несмотря на отстранение, СБР должен оплатить взнос в размере € 150.

«IBU обратился к СБР с просьбой оплатить их членский взнос в размере € 150 за сезон-2022/2023. Несмотря на то что членство СБР сейчас приостановлено, СБР должен продолжать соблюдать обязательства в соответствии с уставом IBU. Этот членский взнос не зависит от старта российских спортсменов на соревнованиях IBU», — приводит слова пресс-службы IBU издание ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Обязательства сохраняются, а прав нет»

Ещё в марте 2022 года генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон рассказал, что СБР не будет освобождён от обязанности оплаты взноса:

«Что касается денежного вопроса, то у нас действует система членского взноса. Для временных участников IBU — 150 евро в год, для постоянных — 300 евро в год. У организаций, деятельность которых приостановлена, сохраняются все обязательства, но нет никаких прав», — рассказал Карлссон «Матч ТВ».

Размер взноса России из-за приостановки членства в IBU уменьшился в два раза: с выплачиваемых большинством стран € 300 до € 150. Понятно, что сумма символическая и она точно не ударит по бюджету СБР, но всё-таки в текущей ситуации, когда российская сторона лишилась каких-либо прав в организации, а российских биатлонистов отстранили от соревнований, такая просьба об оплате членского взноса выглядит странной и даже издевательской. Собирается ли российская сторона оплачивать взнос или пойдёт на принцип?

«Это нормальная процедура»

Президент Виктор Майгуров рассказал, что пока СБР не получал запросов от IBU:

«Требование выплатить ежегодный взнос? Впервые это слышу. К нам никаких запросов по этому поводу не приходило», — рассказал Майгуров Sport24.

Четырехкратный олимпийский чемпион и в недавнем прошлом глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов считает, что оплата членского взноса СБР даже в такой неординарной ситуации вполне нормальна:

«Ежегодный взнос надо внести, чтобы потом не было никаких претензий. А то наших биатлонистов восстановят, а они будут вешать на нас дополнительные счета. Зачем нам это нужно? Это нормальная процедура».

IBU — это не единственная спортивная организация, которая просит Россию оплатить членский взнос в период отстранения. К российским национальным федерациям также обратилась Международная федерация хоккея на льду (IIHF) и Международная федерация санного спорта (FIL). Взнос в IIHF составляет 1000 швейцарских франков или примерно € 1010, в FIL — € 100. Однако стоит отметить, что, в отличие от IBU, эти спортивные федерации не приостанавливали членство России, а сохранили её статус полноправного члена.

Ангелина Николаева

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