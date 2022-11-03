Биатлонистка сборной России пропустит сезон из-за беременности
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина пропустит предстоящий сезон из-за беременности, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина пропустит предстоящий сезон из-за беременности, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России.
О беременности Нигматуллина рассказала в своем подкасте. В сентябре спортсменка пропустила чемпионат России по летнему биатлону из-за учебы.
«В этом сезоне я отвлекусь на серьезную миссию — рождение ребенка. Все должно произойти в начале февраля», — сообщила спортсменка.
Ранее о пропуске сезона из-за беременности сообщила другая биатлонистка сборной России Кристина Резцова.