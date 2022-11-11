«Каждый должен экономить». В Европе сорван старт биатлонного сезона — все гонки отменили

Большой международный сезон в биатлоне должен начаться через считаные дни. Но есть вероятность, что старт будет отложен на неопределённый срок.

Первый этап Кубка IBU, который должен был пройти в норвежском местечке Шушен с 24 по 27 ноября, отменён. Об этом за две недели до запланированного старта первого этапа большого турнира сообщила пресс-служба IBU.

Отмена первых стартов международного биатлонного сезона-2022/2023 связана с тем, что в Шушене банально нет снега. И взять его негде.

А что там с Кубком мира?

Второй этап Кубка IBU, который должен пройти в Идре (Швеция), в расписании пока стоит. Более того, к изначально запланированным спринтам, гонкам преследования и индивидуальным гонкам организаторы добавили ещё один спринт, чтобы хоть как-то сгладить последствия отмены этапа в Норвегии.

Это непростое решение было принято на заседании правления IBU. Сообщается, что на встрече также обсуждалась потенциальная угроза влияния энергетического кризиса в Европе на спортивный сезон-2022/2023.

Что касается этапов Кубка мира, первые старты должны пройти в финском Контиолахти с 29 ноября по 4 декабря. И, судя по прогнозу погоды, в ближайшие две недели в Контиолахти сохранится плюсовая температура — чуть выше, чем в Шушене. Однако отменять этап Кубка мира в Финляндии не собираются, хотя похвастаться обилием снега не могут и там. Трассу действительно уже готовят к соревнованиям, засыпая снегом, вероятно, заготовленным ещё с весны, а организаторы продолжают продажу билетов на соревнования.

Источник: Кадр с веб-камеры на биатлонной трассе в Контиолахти 11 ноября

Стоит отметить, что в последние годы при подготовке лыжных трасс для международных соревнований практически всегда используется искусственный снег, который вырабатывается на месте по специальной технологии. Но это требует дополнительных затрат энергии, и, учитывая рост цен на неё в Европе, потенциальные отмены и переносы этапов Кубка мира сюрпризом не станут.

«Я ожидаю трудную зиму»

Идти ради спорта на жертвы в текущей ситуации в Европе готовы не все. Немецкие биатлонисты уже предложили перенести старт сезона на более поздний срок и проводить гонки при естественном освещении.

«Я ожидаю трудную зиму», — рассказал Йоханнес Кюн Sportschau. — «Ночные гонки — это то, чего больше не должно быть. Также я понимаю тех, кто задаётся вопросом, для чего привозить снег. Мы бы предпочли начать на неделю позже, но где-нибудь в заснеженном месте. Каждый должен пытаться экономить. Есть 100 000 способов сделать что-то для окружающей среды и климата».

Что ж, Кюну главное не смотреть в сторону России, где в лыжных гонках сезон фактически стартовал, иначе немец может сильно расстроиться.