Сборная России обнищала? Почему лучшие биатлонистки страны пропускают сезон

Резцова и Нигматуллина ушли в декрет

Обе должны родить в феврале, так что ждать их на соревнованиях даже под конец сезона не стоит. При этом надо сказать, что биатлонистки выбрали крайне удачное время — сборную в любом случае не допустят до Кубка мира в предстоящем сезоне. А соревноваться на внутрироссийских стартах после успеха на Олимпиаде непросто с точки зрения мотивации.

Источник: Социальные сети Кристины Резцовой

Резцова ушла в декрет во второй раз. Девушка впервые стала мамой в феврале 2021-го. В тот раз она сильно рисковала — до Игр в Пекине оставался всего год. Но Кристина успела подготовиться и показала лучшую форму в карьере.

«Из-за Олимпиады прошлый год был невероятно насыщен спортом, а я слишком мало отдавала себя семье. Меня не хватало в качестве мамы для дочери и жены для любимого мужчины. Дочка не так сильно мне доверяла после возвращения с соревнований. Сейчас я стараюсь как можно больше времени уделять родным. Я наслаждаюсь жизнью, которой у меня раньше не было», — объясняла Резцова в интервью «Матч ТВ».

Следующим главным стартом в карьере Кристины должна стать Олимпиада 2026 года. Сейчас Резцовой 26 лет, возраст спокойно ей позволяет пропустить один сезон. Если Россию допустят к Играм в Милане, то после декрета у нее будет больше двух лет на полноценную подготовку к турниру. А подводить себя к важным стартам она умеет, что уже всем показала.

У Нигматуллиной другая история. В последние два года Ульяна круто изменила карьеру, вернувшись в сборную России. И если бы не отстранение России, она бы точно смогла бороться за медали на Кубке мира.

Но сейчас нельзя представить, как поведет себя организм после родов. Сможет ли она вернуться на прежний уровень или же пропадет с радаров? Безусловно, лучше проверить это сейчас, во время отстранения, чем рисковать перед вероятной поездкой на Олимпиаду.

Миронова «устала» от биатлона?

Светлана Миронова не участвовала в летних этапах Кубка Содружества и не заявилась на сентябрьский чемпионат России. Все это время тренеры не давали четкого ответа — что же с ней произошло. Но на днях девушка прервала молчание.

«Я не до конца восстановилась. У меня проблемы не физического характера. Ничего такого серьезного, что могло бы напрямую мешать мне заниматься. Эти моменты обследованием не выявишь. Показатели могут быть в норме, но по факту организм неважно себя чувствует. После коронавируса и ветрянки организм не выдерживает нагрузки. В итоге я сказала тренерам, что больше так не могу. Я поняла, что если не дам себе отдохнуть, то просто закончусь», — сказала Миронова.

Выходит, что Светлана не смогла провести нормальную работу в межсезонье. Девушка до сих пор не приступила к полноценным тренировкам, отдыхая от нагрузок. Но мы так и не поняли, когда же ждать ее возвращения. Размытые формулировки о «проблемах не физического характера» порождают только слухи и домыслы.

В межсезонье Миронова ушла из группы Михаила Шашилова, перейдя под опеку Артема Истомина. Новый тренер недавно дал интервью, в котором не смог ответить — вернется ли вообще Миронова в этом сезоне. Истомин уточнил, что готов дать подопечной столько времени, сколько ей нужно для восстановления.

Вероятно, ей будет проще пропустить весь сезон и сразу настраиваться на следующий. Годичный перерыв может пойти на пользу Светлане и в психологическом плане. Когда Миронова только закрепилась в сборной, то показывала отличную скорость, попадая в десятку быстрейших. От даже называли главной надеждой женского биатлона в России. Но прорыва так и случилось, а скорость и вовсе упала. Постолимпийский сезон с отстранением сборной — лучшее время, чтобы полностью перезагрузиться.

Возвращение Юрловой-Перхт

Несмотря на отсутствие лидеров, на российских стартах есть за кем последить. В деле Ирина Казакевич, которая может стать лидером национальной команды. На этапах Кубка России выступит и Динара Алимбекова, закончившая прошлый сезон Кубка мира на седьмой позиции в общем зачете. Если бы не отстранение Белоруссии в разгар последних этапов, она точно попала бы в пятерке лучших.

Главным открытием сезона может стать Тамара Дербушева. Ученица Шашилова удивила всех на летнем чемпионате России, завершив турнир с медалями по итогам каждой гонки.

А самое интересное может произойти под конец сезона. Недавно Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что официально не объявляла о завершении карьеры. Высказался и Александр Касперович. Тренер сообщил, что 37-летняя биатлонистка активно тренируется и готовится выступить на весеннем чемпионате России.