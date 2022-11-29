Швед Понсилуома выиграл индивидуальную гонку на стартовом этапе Кубка мира

Понсилуома впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира. 27-летний чемпион мира 2021 года в спринте возглавил общий зачет сезона-2022/23. Хартвег и Цобель ранее не поднимались на пьедестал на Кубке мира, лучшим результатом 22-летнего швейцарца было 17-е место, а 26-летнего немца — восьмое. Они стали единственными, кто сумел не допустить ни одного промаха. Последнее, 97-е место занял японец Рю Ямамото, допустивший 10 (больше всех) промахов (+15.53,1).