Швед Понсилуома выиграл индивидуальную гонку на стартовом этапе Кубка мира
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Швед Мартин Понсилуома победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Швед Мартин Понсилуома победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти.
Результат Понсилуомы по итогам гонки на 20 километров составил 49 минут 36,5 секунды. Он допустил один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял швейцарец Никлас Хартвег (отставание — 37,2 секунды; 0 промахов), третье — немец Давид Цобель (+59,3; 0).
Понсилуома впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира. 27-летний чемпион мира 2021 года в спринте возглавил общий зачет сезона-2022/23. Хартвег и Цобель ранее не поднимались на пьедестал на Кубке мира, лучшим результатом 22-летнего швейцарца было 17-е место, а 26-летнего немца — восьмое. Они стали единственными, кто сумел не допустить ни одного промаха. Последнее, 97-е место занял японец Рю Ямамото, допустивший 10 (больше всех) промахов (+15.53,1).
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