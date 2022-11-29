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17:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швед Понсилуома выиграл индивидуальную гонку на стартовом этапе Кубка мира

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Швед Мартин Понсилуома победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти.

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Источник: Спорт РИА Новости

Результат Понсилуомы по итогам гонки на 20 километров составил 49 минут 36,5 секунды. Он допустил один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял швейцарец Никлас Хартвег (отставание — 37,2 секунды; 0 промахов), третье — немец Давид Цобель (+59,3; 0).

Понсилуома впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира. 27-летний чемпион мира 2021 года в спринте возглавил общий зачет сезона-2022/23. Хартвег и Цобель ранее не поднимались на пьедестал на Кубке мира, лучшим результатом 22-летнего швейцарца было 17-е место, а 26-летнего немца — восьмое. Они стали единственными, кто сумел не допустить ни одного промаха. Последнее, 97-е место занял японец Рю Ямамото, допустивший 10 (больше всех) промахов (+15.53,1).

В четверг состоится мужская эстафета. Женщины откроют сезон в среду индивидуальной гонкой.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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