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15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира

Сборная Норвегии стала победителем мужской эстафеты 4 по 7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти.

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Источник: РИА "Новости"

Норвежцы в составе Ветле Шостада Кристиансена, Стурлы Легрейда, Тарьея и Йоханнеса Бё прошли дистанцию за 1 час 19 минут 26,2 секунды, ни разу не уйдя на штрафной круг и затратив семь дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Германии (отставание 43,9 секунды; 0+8), которую представляли Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Роман Рес.

Третьей стала команда Франции (+1.05,9; 0+9), за которую выступали Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе.

Этап в Контиолахти завершится 4 декабря.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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