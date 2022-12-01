Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира
Сборная Норвегии стала победителем мужской эстафеты 4 по 7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти.
Сборная Норвегии стала победителем мужской эстафеты 4 по 7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти.
Норвежцы в составе Ветле Шостада Кристиансена, Стурлы Легрейда, Тарьея и Йоханнеса Бё прошли дистанцию за 1 час 19 минут 26,2 секунды, ни разу не уйдя на штрафной круг и затратив семь дополнительных патронов.
Второе место заняла сборная Германии (отставание 43,9 секунды; 0+8), которую представляли Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Роман Рес.
Третьей стала команда Франции (+1.05,9; 0+9), за которую выступали Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе.
Этап в Контиолахти завершится 4 декабря.
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