Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира

Норвежцы в составе Ветле Шостада Кристиансена, Стурлы Легрейда, Тарьея и Йоханнеса Бё прошли дистанцию за 1 час 19 минут 26,2 секунды, ни разу не уйдя на штрафной круг и затратив семь дополнительных патронов.