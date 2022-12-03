21 биатлонистка не вышла на старт спринта этапа Кубка России в Увате. Гонка проходит при морозе в 20 градусов
21 российская биатлонистка снялась со спринтерской гонки на втором этапе Кубка страны в Увате.
21 российская биатлонистка снялась со спринтерской гонки на втором этапе Кубка страны в Увате.
Из 62 спортсменок на старт вышла 41. Среди пропускающих гонку — лидеры Кубка России Анастасия Гореева и Наталья Гербулова, а также олимпийская чемпионка из Беларуси Динара Алимбекова.
Ранее из-за морозов были отменены 5 гонок за два этапа Кубка России, одна из них — в Увате.
Женский спринт проводится при температуре минус 20 градусов — это предельно допустимый мороз для биатлонных соревнований.