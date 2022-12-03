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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хаузер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Австрийка Лиза Тереза Хаузер победила в спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти.

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Источник: РИА "Новости"

Она прошла дистанцию 7,5 км за 20 минут 39,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала итальянка Лиза Витоцци (отставание 17,3 секунды; 1 промах), третьей — шведка Линн Перссон (+24,2; 0).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

Этап в Контиолахти завершится 4 декабря гонками преследования.

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