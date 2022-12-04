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10:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белорусы Алимбекова и Смольский выиграли сингл-микст на Кубке России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Команда Белоруссии в составе Динары Алимбековой и Антона Смольского стала победительницей одиночной смешанной эстафеты на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате (Тюменская область).

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Источник: РИА "Новости"

Время победителей, которые зашли на один штрафной круг и использовали семь дополнительных патронов, составило 43 минуты 27,2 секунды. Второй результат показала первая команда Тюменской области в составе Виктории Сливко и Вадима Истамгулова (отставание 6,7 секунды; 6 промахов), замкнула тройку призеров сборная Свердловской области — Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (+24,3; 4).

Второй этап Кубка России в Увате завершится 4 декабря смешанной эстафетой.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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