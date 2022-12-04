Белорусы Алимбекова и Смольский выиграли сингл-микст на Кубке России

Время победителей, которые зашли на один штрафной круг и использовали семь дополнительных патронов, составило 43 минуты 27,2 секунды. Второй результат показала первая команда Тюменской области в составе Виктории Сливко и Вадима Истамгулова (отставание 6,7 секунды; 6 промахов), замкнула тройку призеров сборная Свердловской области — Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (+24,3; 4).